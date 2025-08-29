A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

Há muito que Bruno Savate está ligado ao mundo dos realities shows e que o ex-concorrente faz questão de acompanhar os programas ao detalhe. Por ser um dos mais populares e adorados pelo público, há sempre muita curiosidade em torno de quem é o concorrente preferido do «rei dos reality shows’.

Esta quinta-feira, dia 28 de agosto, Bruno Savate quebrou o silêncio e revelou finalmente quem são os seus concorrentes preferidos do Big Brother Verão. A edição está a ser apresentada por Maria Botelho Moniz.

“Estou aqui para satisfazer algumas dúvidas vossas, que me têm questionado bastante qual é o meu favorito. Eu já vos disse: neste BB, não tenho favoritos», ressalvou.

«Gosto da Jéssica Vieira e gosto muito do Viriato Quintela, derivado que é o primeiro reality show do mesmo e está a ter uma brilhante prestação», explicou.

«Por isso, fico-me por aqui e desejo boa sorte a todos os concorrentes», disse ainda.

Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Já saiu mais um ranking de popularidade do Big Brother Verão, numa altura em que o programa está na reta final e o cerco começa a apertar.

No topo, Jéssica assume novamente a liderança, com uma presença cada vez mais segura, reunindo 76% de aprovação. Bruna sobe para o segundo lugar, trocando de posição com Ana Duarte que está em terceiro.

Mais abaixo, Viriato Quintela está em quarto lugar, Catarina Miranda ocupa o quinto lugar e Afonso Leitão termina a tabela em sexto e último.

Veja o Ranking de Popularidade desta semana:

1º Jéssica

2º Bruna

3º Ana

4º Viriato

5º Catarina

6º Afonso