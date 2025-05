Última hora! Bruno Savate e Renata Reis regressam à casa do Big Brother e vão 'mexer' com o jogo

Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido, uma vez que o anfitrião está sempre pronto para surpreender os concorrentes. A gala de hoje não vai ser uma noite como qualquer outra, uma vez que os concorrentes vão ser surpreendidos com novidades escaldantes. Para além da dupla expulsão já anunciada, dois pesos pesados vão entrar na casa mais vigiada do país.

Os concorrentes não esperavam mas aconteceu, dois pesos pesados dos reality shows vão fazer uma surpresa aos atuais inquilinos da casa. Bruno Savate e Renata Reis entram hoje na casa do Big Brother e com a língua afiada, dado que não se vão poupar nas palavras. Os ex-concorrentes vão expor todas as suas opiniões e gerar discórdia entre os atuais concorrentes, fazendo o clima de tensão disparar.

Bruno Savate e Renata Reis entram na casa do Big Brother como capitães, uma surpresa que promete deixar os concorrentes a pensar sobre o que se vai passar durante a gala de hoje.