Da conchinha ao ranço, alianças destruídas e tréguas no horizonte: Os momentos mais fortes da cadeira quente do Big Brother

Ontem à noite, a Gala do Big Brother foi recheada de emoções fortes! Os pontos mais altos foram sem dúvida a falsa expulsão de Solange Tavares, a saída dos capitães de Bruno Savate e Renata Reis, a curva da vida de Diogo Bordin e a expulsão de Igor Rodriguez da casa mais vigiada do país com uma percentagem impressionante. Já Lisa Schincariol venceu a prova do líder e concretizou a imunidade. No final da noite, a tabela das votações ficou composta com Luís Gonçalves, Solange Tavares e Manuel Cavaco a serem nomeados diretamente. No entanto, e como já é habitual, só esta segunda-feira à noite no Especial conduzido por Cláudio Ramos é que saberemos quem irá à chapa dos outros concorrentes nomeados.

Após uma gala intensa, foi hora da cadeira quente, uma dinâmica em que todos os concorrentes são confrontados com questões do Big Brother, e onde os ânimos são geralmente exaltados.

Tudo começou com o facto de Solange dizer que Lisa era uma "marioneta" de Nuno e Luís, porque a concorrente quer passar a imagem de que não quer saber de Nuno e “casca-o” nos diretos, mas quando ninguém vê já beija e abraça o colega. Solange afirma que a concorrente faz uma coisa na frente e outra por trás e, com ajuda de Lisa, acaba por concluir que se calhar afinal Nuno é que é marioneta da concorrente. Nuno intervém e nega ser marioneta seja de quem for. Solange insiste e pergunta se o concorrente considera que Lisa faz uma coisa na frente e outra por trás e Nuno acaba por admitir que em algumas situações sim. Lisa pede exemplos a Solange e esta refere que a concorrente na gala cascou Nuno e depois no final foi para o jardim junta a ele. Lisa explica que foi apenas falar com ele e quando deu o beijo as coisas não estavam mal, mas Nuno desmente e Luís ri.

Depois, numa troca acesa de palavras, Carina afirma que Nuno joga como lhe convém, mas o concorrente interrompe e frisa que Carina é das maiores venenosas da casa. Carina refere que, na gala, o concorrente afirmou que expulsava Lisa em vez de Solange, e depois já se foi justificar à colega, o que mostra que joga como conveniência. A concorrente também refere que Nuno acusou Lisa de ser uma marioneta de Luís, mas no final da gala, como soube que Lisa tinha o poder da troca, foi –se justificar para que a colega o tire das nomeações. Carolina intervém e profere “isto ou é amor ou é estupidez”. A concorrente admite que acha ridícula a atitude de Nuno ter acusado Lisa de ser uma marioneta de Luís, mas depois quando Solange chegou, o concorrente mudou a atitude. Carolina refere que os dois no direto atacam-se e depois resolvem-se.

Luís comenta que é claro que Nuno anda a brincar com Lisa e os seus sentimentos e que vai arrastar a situação até ser expulso. Nuno diz que isso é o que Luis acha e nisto Luis ironicamente diz a Lisa para não desabafar mais com ele porque fica afetado, o que leva os restantes a rir. Luís diz que emocionalmente isto mexe com ele e pede para Lisa nunca mais desabafar. O tom irónico e provocador de Luís deixa os concorrentes a rir, pois esta nova postura do ex-militar parece deixar todos surpreendidos.

Nuno frisa que nunca maltratou Lisa e que não tem nada a ver com conveniência e o que aconteceu hoje foi num momento a quente e relembra que teve oportunidade de eliminar Lisa mas não o fez e eliminou Rodrigues. O Big Brother pergunta se o fez para dizer que o fez e Rodrigues insurge-se dizendo que Nuno disse uma coisa e fez outra e sentiu que foi atingindo nas costas. Nuno diz que há ali uma questão que precisam de perceber, que é o facto de haver ali a questão do sentimento mas Rodrigues diz que não é normal dizer que uma pessoa não presta e depois está tudo bem. Nuno diz que ali é como lá fora, no entanto, Manuel Rodrigues não parece ficar convencido e tudo indica que há um novo confronto entre dois supostos aliados.

A seguir, o Big Brother menciona que quando Solange voltou depois da falsa expulsão, Luís afirmou que era isto que a concorrente queria: atenção. Solange nega. O concorrente explica que às vezes Solange fica chateada quando não tem atenção e admite que já percebeu que esta não gosta de ser comparada como aconteceu na prova semanal. Luís acrescenta que a colega gosta de ser o centro das atenções e quando a comparou com Lisa, Solange ficou chateada. Contudo, parece que ambos conversaram e tudo parece esclarecido e resolvido. Pelas palavras do concorrente, tudo indica que volta a reinar um clima de tréguas e paz entre os dois ou será que tudo voltará a mudar?

Na fase final da cadeira quente, há um conflito que parece despontar entre Luís e Manuel Cavaco. Cavaco afirma que Luís tem de se ver ao espelho, porque o concorrente pega em qualquer coisa que não tenha nada a ver consigo para se meter e gritar. Cavaco acha irónico a acusação de Luís a Solange. Luís, em tom irónico, refere que a atenção de que precisa mais é a de Cavaco e que só ainda não fez conchinha com o colega porque este faz com Rodrigues. Luís acrescenta que não sabe mais como falar com Cavaco e afirma que este está sempre a apontar o dedo para si porque pertence a uma matilha. Cavaco questiona porque é que Luís está a falar naquele tom e Luís afirma que também tem um tom sensível e vai falar como quiser. Manuel explica que Luís não o incomodou por chamá-lo de planta e sim por tocar em limites sensíveis seus. Luís afirma que Manuel está com ódio dentro de si, ao que Cavaco responde que está “com ranço”. Luís afirma que chamá-lo de planta foi uma brincadeira e que se Manuel é sensível é um problema que é dele. Um dos momentos mais tensos desta dinâmica!

No final da cadeira quente, os concorrentes ouvem a mensagem de Igor Rodriguez dirigida a dois concorrentes em específico: Lisa e Luís. Lisa não contém as lágrimas e ambos dedicam umas palavras ao concorrente madeirense, que foi expulso este domingo. Não perca o momento emocionante!

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!