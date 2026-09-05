Cara conhecida dos realities faz revelação: «A vida coloca-nos à prova quando menos esperamos»

Cândido Pereira publicou um desabafo nas redes sociais. Na manhã deste sábado, dia 5 de setembro de 2026, o comentador deixou uma mensagem sentida aos seguidores, dias depois de se ter confirmado que não vai comentar o Big Brother All Stars.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Cândido Pereira começou por explicar o momento que tem vivido:

«Olá a todos. Muitos de vocês mandaram-me mensagem perguntar como é que eu estava depois de saberem que eu não ia e ou que não estou previsto comentar o Big Brother All Stars. Pois bem, estou triste. Foi uma semana difícil, muito difícil. Valeu-me o apoio incondicional da Filipa. Nunca me deixou cair, da minha família, que longe tornou-se perto e eh não é fácil. Vocês sabem o quanto apaixonado eu sou pela televisão, e o quanto apaixonado eu sou por aquilo que faço, quanto me dedico.»

O comentador fez ainda questão de esclarecer que não existiu qualquer conflito na origem desta decisão:

«Portanto não é fácil dizer e deixar aqui claro para não haja a mínima margem para uma notícia falsa ou qualquer “sururu”, não houve qualquer mal-estar entre mim e a TVI. Não houve qualquer mal-estar entre mim e nenhum colega. Aliás, todos os colegas tiveram é uma palavra de apoio e de conforto para comigo. Portanto, um ambiente extraordinário aquele que se que se vive. E sou um privilegiado porque neste meio nem sempre isso acontece.»

Para concluir, Cândido Pereira deixou uma mensagem de agradecimento e a promessa de um regresso:

«Agradecer-vos muito, muito todo o apoio, todo o carinho eh que me tem dado e quando menos esperarem, a vossa “miga” está de volta, está bem? Um grande beijinho a todos, um grande abraço, um ótimo fim de semana. Estou tristinho, mas amanhã é sempre melhor que hoje, está bem? Um grande abraço a todos.»

Na legenda da publicação, o comentador escreveu ainda umas palavras mais pessoais, destacando o apoio recebido nos últimos dias:

«Os últimos dias não foram fáceis. Nada fáceis. A vida, por vezes, desafia-nos e coloca-nos à prova, muitas vezes sem aviso e quando menos esperamos. Nestes dias que passaram, tive um pilar que nunca me deixou cair: a Filipa. O seu amor, a sua força e o seu apoio foram fundamentais em todos os momentos. Tive também o apoio da minha família, mesmo estando longe, esteve sempre perto. Foram, sem dúvida, imprescindíveis. Obrigado a todos pelo carinho!»