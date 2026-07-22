Comentador do Big Brother reage a ataque: «Disse que eu tenho inveja dele. Mas isto cabe na cabeça de alguém?»

Cândido Pereira marcou presença, pela primeira vez, na festa de verão da TVI e falou, em exclusivo à SELFIE, sobre a experiência de integrar o universo da estação de Queluz de Baixo.

Durante a conversa, o comentador do Big Brother Verão reagiu também às declarações de Léo Caeiro, que, recentemente, o classificou como o pior comentador do panorama nacional.

«A forma como justificou... disse que eu tenho inveja dele. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Isto tem alguma credibilidade? Tem tanta como o trabalho que o senhor Leonardo desempenha, que é nenhum. E também não se pode dizer que seja comentador. O que ele faz é falar mal das pessoas. Isto é de um profissional que é para levar a sério? Isto é de um profissional de televisão? Não se pode levar a sério», afirmou.

Cândido Pereira revelou ainda que chegou a manter uma relação cordial com Léo Caeiro, mas explicou que essa proximidade terminou: «Efetivamente, houve uma altura em que tinha uma relação cordial com ele, mas depois apercebi-me que não dava, porque ele tem mau fundo, é má pessoa. Não gosta de ninguém, não é bom colega e eu não me identifico com isso. Onde eu estou - e os meus colegas sabem - há boa energia, tento motivar tudo e todos e não era o que acontecia ali», confessou.

Apesar das críticas, o comentador admitiu que só ficaria verdadeiramente preocupado se as mesmas viessem de profissionais que admira: «Ficaria triste se fosse um profissional que eu admiro dizer isso. O Flávio Furtado, o Manuel Luís Goucha, a Cristina Ferreira, o Cláudio Ramos. Aí, ficaria preocupado e levaria a sério», sublinhou.

A terminar, Cândido Pereira garantiu que encara toda a situação com tranquilidade e até com algum humor: «Nesse dia, até estava triste e animou-me, porque há muito tempo que não ouvia uma anedota e essa foi boa. (...) Desejo tudo de bom ao senhor Leonardo, atenção, mas longe de mim», rematou.

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