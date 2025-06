Antes e depois: Carina Duarte, a polémica concorrente do Big Brother - A Revolução, surge com novo amor

Ex-concorrente de Big Brother – A Revolução surge apaixonada ao lado de Marco numa escapadinha romântica a Barcelona.

Recorda-se de Carina Duarte, uma das concorrentes mais polémicas do Big Brother – A Revolução, edição transmitida em 2020? A ex-participante do reality show da TVI está de volta aos holofotes digitais, desta vez não por confrontos intensos na casa, mas por viver um momento de felicidade… e de amor!

Nos últimos dias, Carina tem publicado várias fotografias nas redes sociais ao lado do novo namorado, Marco, com quem tem protagonizado registos cheios de cumplicidade. O casal fez recentemente uma viagem romântica até Barcelona, partilhando momentos dessa escapadinha com os seguidores, que não pouparam elogios e mensagens de carinho.

É impossível não reparar também na mudança de visual: Carina aparece agora com o cabelo mais claro — um tom loiro castanho — que contrasta com o visual mais escuro com que entrou na casa do Big Brother em 2020. Um detalhe que simboliza, talvez, esta nova fase da sua vida: mais leve, mais luminosa, mais feliz.

Recorde-se que, aquando da sua entrada na casa mais vigiada do País, Carina vivia uma relação com Rui, pai da sua filha. Durante o programa, o nome de Carina ficou marcado por uma postura impulsiva e por confrontos que deram muito que falar. Um dos momentos mais intensos aconteceu quando protagonizou uma discussão acalorada com Andreia, gerando grande impacto junto do público e nas redes sociais.

Recorde aqui, a entrevista que Carina deu a Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, após a sua saída da casa mais vigiada do País:

Em 2022, a ex-concorrente anunciou que estava noiva do ex-namorado polaco Konrad Zambroziewicz, mas tudo indica que a relação não vingou, pois agora encontra-se a viver um novo relacionamento.

Hoje, longe das polémicas e focada na sua vida pessoal, Carina Duarte mostra que o tempo passa, as prioridades mudam e o coração pode sempre recomeçar.