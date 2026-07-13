Venceu um Secret Story e foi mãe há um mês: Do parto ao rosto do filho, veja as imagens inéditas

Está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. Esta ex-concorrente do Secret Story 7, que conquistou o público ao chegar à final dessa edição e viria mais tarde a vencer o Secret Story – O Reencontro, anunciou o nascimento do primeiro filho e emocionou os seguidores com um vídeo muito especial.

Falamos de Carina Ferreira e do pequeno Tomás, que nasceu no passado dia 14 de junho. Cerca de uma semana depois, a jovem decidiu partilhar imagens inéditas daquele que considera um dos momentos mais marcantes da sua vida.

Na publicação feita no Instagram, a ex-concorrente mostrou vários instantes do parto, bem como as primeiras horas de vida do bebé, revelando ainda, pela primeira vez, o rosto do pequeno Tomás: "1 semana do meu Tomás ❤️ 14-06-2026", escreveu numa mensagem simples, mas carregada de emoção.

As imagens rapidamente conquistaram os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, felicitações e votos de muitas felicidades para esta nova etapa da sua vida.

Conhecida do grande público desde a participação no Secret Story 7, Carina Ferreira continua a manter uma ligação próxima com os fãs através das redes sociais, onde vai partilhando momentos especiais do seu dia a dia. Desta vez, abriu as portas a um capítulo muito íntimo, mostrando desde o momento do parto até aos primeiros registos ao lado do filho.

O nascimento de Tomás marca assim o início de uma nova aventura para a vencedora do Secret Story – O Reencontro, que não esconde a felicidade por finalmente ter o bebé nos braços. As imagens inéditas deixaram os seguidores rendidos e tornaram-se rapidamente num dos momentos mais emotivos partilhados pela antiga concorrente nas redes sociais.