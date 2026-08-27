Venceu um SS e viralizou com o anúncio da gravidez. Agora derrete corações ao mostrar o filho

Carina Ferreira está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. A ex-concorrente do Secret Story 7, edição que a levou até à final, e vencedora do Secret Story – O Reencontro, foi mãe pela primeira vez.

O pequeno Tomás nasceu no passado dia 14 de junho e, desde então, tem sido o grande protagonista das partilhas de Carina nas redes sociais.

Ainda durante a gravidez, o anúncio da chegada do bebé rapidamente se tornou viral e foi recebido com entusiasmo pelos fãs que acompanham a antiga concorrente desde os tempos dos reality shows.

Agora, é com registos amorosos do filho que Carina tem derretido os seguidores. Entre fotografias ternurentas e momentos do dia a dia, a ex-concorrente vai mostrando um pouco desta nova etapa, revelando-se uma mãe completamente rendida ao pequeno Tomás.

Depois do sucesso alcançado na televisão, Carina vive agora um capítulo bem diferente, mas igualmente especial: a maternidade.