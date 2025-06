«Começaram a ameaçar-me, fizeram um círculo à minha volta»: Em lágrimas, Carina Frias faz relato arrepiante

Casa do Big Brother a 'ferro e fogo' após o Especial. Surpreenda-se com o momento de tensão

Na gala desta noite, Carina Frias abriu o coração para falar sobre a sua história, numa emocionante Curva da Vida. A jovem de Viseu, de 24 anos, falou abertamente sobre uma relação tóxica que teve durante o período da faculdade e também sobre a experiência traumática que teve durante o período escolar.

«Sempre fui posta de parte pela forma como eu falava. havia sempre alguém na minha turma que gozava e que dizia para não ligarem às minhas perguntas porque eu era loira...», começou por contar, emocionada. «Nunca chorei à frente dos meus pais, nem dos meus colegas de turma, mas chorava quando ia para a cama. São coisas que nos vão deixando marcas, mesmo que na altura não seja difícil», acrescentou.

Mais tarde, na faculdade, Carina Frias entrou na praxe e foi, para ela, uma experiência «horrível». «Era praxe psicológica. Apareceram dois rapazes e foi horrível, começaram a ameaçar-me. Diziam que: 'ou eu fazia isso ou eles levavam-me não sei para onde e que ia ter consequências'. Mal eu digo isto, tenho toda a gente aos gritos, a fazer um círculo à minha volta... tive uma crise de ansiedade e ainda vieram atrás de mim a dizer que, se eu desistisse da praxe, nunca mais ia ter amigos. Depois, entrei em Coimbra na segunda fase e foram os meus melhores anos da minha vida», confidenciou.

O relacionamento traumático de Carina Frias: «Comecei aos berros»

Foi em Coimbra que conheceu o seu ex-namorado, ao lado de quem viveu um relacionamento tóxico. «No início, tratava-me como uma princesa. Sou muito grata por esses momentos iniciais, mas passado um ano, começou a descambar muito», referiu, garantindo que o ex-companheiro a sujeitou a situações muito «deploráveis». «Passei de ser importante para ser alguém irrelevante. Ele chegou a trancar-me em casa dele para eu não sair. Comecei aos berros a dizer: 'ou me deixas sair, ou eu vou continuar a gritar cada vez mais alto'. Foi passar de um conto de princesas para uma coisa que me infernizou a vida», disse.

E prosseguiu, de lágrimas nos olhos: «Uma das vezes mandou-me mensagem a dizer que tinha algo grave para me contar. Mal me sento no carro, ele tranca as portas e arranca com o carro e meteu-se na autoestrada e começou aos berros para mim. Cada vez que eu berrava, ele mais acelerava». Carina Frias explicou que se manteve na relação porque acreditou que aquela fase «ia passar» e que tudo voltaria a ser como no início. «Ele fazia questão de dizer que eu não era nada e que nunca ia ter ninguém. Chegou a um ponto que eu não aguentei mais. Então disse-lhe mesmo por mensagem, não quis mais vê-lo. Porque eu acho que se eu fosse vê-lo, tinha a certeza que ele me tinha dado a volta, e eu tinha voltado a desculpar», revelou.

Depois do término, Carina Frias descobriu que o companheiro arranjou outra namorada muito pouco tempo depois. «Três meses depois do nosso término, ele publicou uma fotografia com outra rapariga. Quando vi essa fotografia, foi sufocante. Como é que uma pessoa que esteve comigo dois anos me esqueceu em três meses?», contou, visivelmente magoada.