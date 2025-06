Ainda agora saiu do Big Brother e já está nos braços de ex-concorrente. Veja aqui a companhia mais especial de Carina Frias

Carina Frias foi eliminada do Big Brother na passada gala de Domingo. Agora, a ex-concorrente mostra-se ao lado de uma amizade especial que fez dentro da casa mais vigiada do país: Inês Vilhalva.

Carina e Inês, duas das concorrentes mais acarinhadas do Big Brother 2025, voltaram a encontrar-se e partilharam o momento nas redes sociais, para alegria dos fãs. O reencontro aconteceu no centro comercial Colombo, em Lisboa, e gerou grande entusiasmo entre os seguidores do reality show da TVI.

Na publicação que fez nas suas redes sociais, Carina não escondeu a emoção: “A dupla favorita deste BB2025 está de volta”. Já Inês, igualmente entusiasmada, assinalou: “Finalmente juntas”, confirmando que a amizade que nasceu dentro da casa continua firme cá fora.

Além das duas ex-concorrentes, quem também marcou presença foi Igor Rodriguez. Carina fez questão de assinalar o momento em tom divertido: “Estou aqui com estes dois chatos, os três vindos do Armazém”, numa referência bem-humorada ao grupo que os unia dentro do jogo.

O encontro serviu para reforçar os laços que criaram no programa e os fãs não pouparam elogios nos comentários, manifestando o desejo de ver mais momentos como este. A cumplicidade entre os três continua a conquistar o público, mesmo fora das câmaras.

Recorde a primeira entrevista de Carina após a expulsão...

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Carina Frias para uma conversa descontraída e sem filtros, onde não faltaram perguntas diretas — algumas delas sobre a sua relação com Luís Gonçalves, finalista do Big Brother 2025. “Sentiste mais espírito de irmão ou de homem que lhe posso dar um beijo?”, perguntou Cristina, apanhando Carina de surpresa.

A ex-concorrente garantiu que sempre existiu uma amizade verdadeira e sensação de irmão mais velho e, apesar do beijo do pescoço ter sido recebido de forma surpreendente, acredita que se trate da confiança que os dois têm: "Não tremeu nada em mim, é mesmo de amizade!".

Embora a última semana no jogo tenha sido marcada por discussões e um afastamento visível. Carina deixou claro que a sua decisão foi baseada em princípios: “Eu não vou por conveniências. Se fosse, tinha-me aproximado mais”

Apesar do distanciamento, Carina revelou que quer ver Luís Gonçalves vencer o programa. A admiração pelo percurso do colega mantém-se, mesmo depois das diferenças.