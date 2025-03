Um concorrente já foi salvo da expulsão e não é quem se esperava! Saiba quem é

Carina Frias foi a concorrente mais votada pelo público para continuar no Big Brother, garantindo assim a sua salvação da expulsão. Numa reviravolta surpreendente, a concorrente conquistou a preferência dos telespectadores, com 38% dos votos, contrariando as expectativas.

A decisão apanhou muitos de surpresa, já que Márcia Soares e Gonçalo Quinaz apostaram em Diogo como o primeiro a ser salvo da expulsão de hoje, dia 30 de março de 2025. No entanto, o apoio do público mostrou-se decisivo, deixando os restantes nomeados em risco de abandonar o jogo.

Com esta salvação, Carina ganha uma nova oportunidade para continuar a lutar pelo seu lugar no Big Brother. No entanto, dentro da casa, não vão saber quem foi salvo em primeiro, segundo ou terceiro.

