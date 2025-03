Com esclarecimento sobre «mentira», estas duas concorrentes incendiaram a casa do Big Brother

Conflito à vista! Carolina Braga não tem paciência para «coitadinhas» e reage com força às acusações de Carina Frias.

Postura autêntica e sem rodeios: Carolina revela que não vai mudar por ninguém e continua a ser fiel a si mesma, mesmo perante as críticas e intrigas na casa.

A ferver: Carolina Braga e Carina Frias em tensão máxima durante a cadeira quente com troca de acusações. Durante a gala do Big Brother, a tensão aumentou quando Carolina Braga confrontou Carina Frias, garantindo que a colega mentiu sobre uma suposta declaração sua. Carina afirmou que Carolina teria dito que todos os que não gostam dela seriam expulsos um a um, mas a concorrente negou veementemente essa acusação. O clima de tensão entre as concorrentes do Big Brother 2025 aqueceu após um simples boato que gerou um grande desentendimento entre Carolina Braga e Carina Frias. Na gala deste domingo, 30 de março, foi exibido um bloco de imagens que mostrou uma intervenção de Carina no quarto, onde revelou um comentário de Carolina: «Eu ouvi a Carolina a dizer assim: toda a gente que disse que não gosta de mim até agora, vais ver, vão sair todas uma por uma.»

Este simples boato não passou despercebido a Carolina, que, visivelmente indignada, confrontou Carina: «Ela é quem para estar a dizer que eu disse isso? Não me chocava se tivesse dito alguma coisa na tanga, mas eu dizer uma coisa que é na brincadeira, a pessoa ouve um excerto e vai para um quarto com aquela expressão que ela fez de enojada. Desculpa lá, uma pessoa que me diz na cara que não disse com maldade, mas depois na expressão tu vês que a maldade está lá, é o quê?».

A concorrente de Cascais não se poupou em críticas, e destacou a sua postura frente a quem, segundo ela, tenta criar situações desnecessárias: «Eu não tenho paciência para coitadinhas, desculpa mas não tenho. Pode vir o país inteiro, eu estou-me a marimbar, eu saio daqui e a minha vida continua lá fora. Agora eu não vou mudar a maneira que eu sou por causa de ninguém».

Veja também:

Miguel Vicente vive momento romântico com a namorada! Veja a nova fotografia - Big Brother - TVI

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior? - Big Brother - TVI