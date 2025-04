Acontecimentos inesperados e emoções fortes: Estas são as maiores reviravoltas desta edição do Big Brother

O Big Brother 2025 está ao rubro com novas histórias e emoções fortes a acontecer todos os dias. Desde que o anfitrião abriu as portas da casa mais vigiada do País que há sempre reviravoltas a marcar esta novela da vida real e nós resumimos as mais marcantes.

1. Em primeiro lugar, destacamos a revolta dos colegas contra Carina Frias, que acabou por ser a primeira salva pelos portugueses. Tudo aconteceu na segunda gala do Big Brother, após uma primeira semana em que Carina tinha sido duramente criticada pelos colegas, devido à sua postura no jogo.

Claudio Ramos perguntou quem achavam que seria expulso e Carina reuniu grande parte das opiniões dos colegas como a favorita para sair. O que eles não sabem é que ela não só ficou na casa, como foi a primeira salva pelos portugueses. Pelo contrário, o primeiro expulso foi Leonardo Gerevini, com quem Carina teve uma quezília nessa noite.

2. Em segundo lugar, o triângulo amoroso da casa é também um acontecimento marcante e inesperado. Dinis Almeida, Solange Tavares e Érica Reis compõem este trio que tem dado muito que falar, pela aproximação de Dinis a estas duas concorrentes.

A situação resultou inclusive num afastamento entre Solange e Érica. Apesar de Solange negar que tenha alguma coisa a ver com Dinis, o que é certo que a concorrente criticou por diversas vezes a aproximação de Érica ao amigo, que diz gostar de ambas as colegas de forma diferente.

3. A terceira reviravolta diz respeito a Nuno Brito, o concorrente da casa de vidro, que foi escolhido pelo público para entrar nesta edição do Big Brother 2025. O jovem de 37 anos viu-se envolvido numa grande polémica na sua primeira liderança, após um almoço do líder em que foram comentados os corpos das mulheres da casa.

A polémica escalou ainda mais, quando Nuno Brito foi apanhado a silenciar alguns dos colegas sobre o tema, para que o mesmo deixasse de ser abordado. E a reviravolta surge mais tarde: após toda esta polémica, Nuno acaba por se tornar líder pela segunda semana consecutiva, surpreendendo todos.

4. A entrada nos novos concorrentes no Big Brother foi sem dúvida uma das maiores reviravoltas desta edição. Luís Gonçalves e Adrielle Peixoto entraram no jogo na quinta-feira da semana, para surpresa de todos, e já fizeram mexer com as emoções dos colegas pelas suas opiniões.

5. A penúltima e talvez mais forte reviravolta é mesmo A 'tempestade' Luís Gonçalves que fez tremer a casa do Big Brother, com discussões sucessivas e acesas pela sua postura no jogo, sendo até comparado ao polémico Marco Borges, da primeira edição do Big Brother. Luís já foi criticado por apanhar sol despido na piscina e por usar a casa de banho de porta aberta.

Desde que entrou na casa que ninguém esperava que ele fosse o motor de tantos confrontos e momentos tensos: Igor Rodriguez, Nuno Brito, Solange Tavares, Dinis Almeida e até Sara Silva foram alguns dos colegas que já se desentenderam com ele. Mas o confronto mais grave foi mesmo com carolina Braga.

6. E isso leva-nos à última reviravolta, aquela que ninguém esperava: Após muitas e fortes discussões e acusações duras, Carolina Braga e Luís Gonçalves conversaram e fizeram as pazes, num momento de sinceridade e transparência entre os dois concorrentes.

Luís explicou algumas das suas atitudes e Carolina deu também a sua visão do jogo, justificando o que não gostava no concorrente. Os dois acabaram por se entender e a conversa terminou com um surpreendente abraço e um beijo na testa, em «sinal de respeito».

