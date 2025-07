Luís Gonçalves desapareceu da vida de Carina Frias e o motivo foi descoberto

Deixou de seguir sem aviso: Luís Gonçalves cortou ligação com Carina no Instagram... mas nunca explicou o porquê.

Depois da tão aguardada gala final do Big Brother 2025, os fãs aguardavam com expectativa uma reconciliação entre Carina Frias e Luís Gonçalves. Recorde-se do que disse Luís sobre Carina na sua primeira entrevista no programa «Dois às 10» com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A ex-concorrente revelou esta quinta-feira, 3 de julho, através dos seus stories no Instagram, que ainda não voltou a falar com o vencedor do reality show – e há um motivo surpreendente. Carina começou por esclarecer a situação depois de ter recebido inúmeras mensagens sobre a relação com Luís: «Venho aqui responder a esta questão, que ultimamente tenho recebido inúmeras mensagens a perguntar e a dizer coisas muito similares relativamente ao Luís, pessoas a perguntarem-me se eu já falei com ele desde que ele saiu», disse.

Segundo a ex-concorrente, existiu uma breve troca de palavras na noite da final: «No dia da própria gala, falei com ele, quando ele saiu, ele disse-me que estava tudo bem entre nós e por isso mesmo é que eu coloquei até aqueles stories, as nossas fotos, e até coloquei também um vídeo.»

Contudo, o contacto foi interrompido logo depois. A ex-concorrente partilhou que, na segunda-feira seguinte, tentou enviar-lhe uma mensagem de parabéns: «Quem me respondeu até foi a pessoa responsável pelas contas dele. E disse-me que o Luís ainda não estava a utilizar as redes sociais e que, portanto, seria mais fácil deixar o meu contacto para ele posteriormente me contactar.»

Carina explicou que deixou o contacto, mas, até hoje, não recebeu qualquer resposta: «A verdade é que, até hoje, não recebi nada, nem mensagens, nem chamadas, literalmente nada.”

Mas há mais. A jovem revelou ter descoberto que Luís a deixou de seguir nas redes sociais: «Mesmo assim, eu achei que ele estava ocupado ou o que quer que seja (...), mas a verdade é que eu reparei ontem que ele me deixou de seguir no Instagram. E já vocês também tinham reparado, porque eu soube até por vocês e depois fui eu confirmar e, de facto, ele deixou de me seguir. Porquê? Não sei, mas isto aqui só para dizer e para vos responder que eu não falei com o Luís ainda.»

Carina terminou o desabafo com uma mensagem clara aos seguidores: «Não sei se irei falar, ele se quiser falar sabe onde estou, sabe o meu contacto, sabe tudo praticamente para me contactar. (...) Portanto, se até então ainda não falámos, não foi por minha culpa. Apesar de tudo o que se passou entre nós, ele disse que estaria aberto a falar comigo, eu também disse a mesma coisa, portanto eu estaria à espera que isso de facto fosse acontecer. (...) E é o que é, é uma decisão dele, por mim ele é que sabe.»

Relembre-se do momento dos dois concorrentes após a Gala Final do Big Brother:

