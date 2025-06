Gala do Big Brother em modo tensão máxima. Telefonema misterioso vai mudar tudo

Santos Populares invadem a casa: Os concorrentes vão participar num karaoke de música popular portuguesa, numa prova especial que traz a tradição dos Santos Populares ao Big Brother.

Telefone do Big Brother: Um toque inesperado vai obrigar os participantes a tomar decisões decisivas que podem mudar o rumo da casa.

Expulsão em destaque: Carina Frias, Diogo Bordin, Manuel Cavaco e Luís Gonçalves estão nomeados, e esta noite um deles vai deixar a casa mais vigiada do país.

Hoje, dia 15 de junho, é noite de gala na casa do Big Brother, e a emissão promete ser inesquecível. Cláudio Ramos, vai surpreender os concorrentes logo no início com uma prova especial inspirada nos Santos Populares: um karaoke de música popular portuguesa que promete animar e desafiar os concorrentes.

Além deste momento festivo, o telefone do Big Brother vai tocar, decisões importantes vão alterar o rumo da casa e das ligações entre os concorrentes. A gala está carregada de tensão, confrontos e emoções à flor da pele, com todos a serem testados em vários momentos.

Carina Frias, Diogo Bordin, Manuel Cavaco e Luís Gonçalves estão nomeados para esta semana, e apenas um deles vai abandonar a casa do Big brother. Quem será o eliminado? A decisão está nas mãos do público, que já pode votar no seu favorito.

Não perca esta gala única, conduzida por Cláudio Ramos, que promete abalar o Big Brother como nunca antes!

VOTE PARA SALVAR:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

DIOGO BORDIN - 761 20 20 05

MANUEL CAVACO - 760 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

