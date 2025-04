Ladrão à solta no Big Brother: Este concorrente está a sabotar a liderança de Carina Frias

Nuno Brito está envolvido numa nova polémica com Carina Frias.

O caso do "ladrão de fiambre" está a dar que falar.

O concerto animado de Pedro Sampaio agitou a casa do Big Brother, mas foi um momento bem mais calmo — ou melhor, discreto — que gerou polémica. Nuno Brito foi confrontado com imagens suas a apanhar bolachas e fiambre da despensa, o que levou Solange Tavares a deixar-lhe um aviso: "Não estiveste bem, Nuno."

Sem dramas nem gritos, mas com firmeza, Solange mostrou-se pouco impressionada com a atitude do colega, sublinhando que há regras para todos e que nem tudo deve passar despercebido, mesmo quando parece “inofensivo”.

Nuno, por sua vez, não achou graça à situação e defendeu-se com naturalidade: "Quantas pessoas andam a comer fiambre o dia todo? Não me lixem."

E continuou: "Toda a gente faz mil porcarias, e logo a primeira que faço é televisão, é em direto...", apontando o dedo à exposição do momento.

Ainda assim, fez questão de relembrar que, na casa, há diferentes critérios dependendo de quem comete as “asneiras”:

"O Luís pode comer tudo e ela (Carina) nunca vai abrir a boca. Se o Luís pode, eu também posso."

Entre bolachas, fiambre e farpas subtis, o episódio trouxe à tona uma velha questão do reality: será que há dois pesos e duas medidas no jogo?

Para já, o “fiambre gate” está longe de ser um escândalo, mas gerou conversa, olhares trocados e, claro, conteúdo. Porque no Big Brother, até um lanche pode dar o que falar.