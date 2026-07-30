«Finalmente completa»: Depois de anos de espera, irmã de Fanny Rodrigues faz anúncio que ninguém esperava

Carina Rodrigues, irmã de Fanny Rodrigues, deu um grande passo ao lado da família. A jovem partilhou, no final da tarde da passada quarta-feira, dia 29 de julho, que comprou uma casa em Portugal.

No Instagram, Carina partilhou um carrossel de fotografias onde conta que acaba de realizar um sonho:

«AGORA SIM! A nossa família está, finalmente, completa na nossa nova casa em Portugal. Voltámos com muitos sonhos por concretizar, muito amor no coração e uma enorme esperança na alma.»

Visivelmente emocionada com esta nova etapa, Carina Rodrigues não escondeu a vontade de partilhar cada momento desta mudança com quem a acompanha nas redes sociais:

«É aqui que vamos escrever um novo capítulo da nossa história, construir memórias e transformar esta casa no nosso verdadeiro lar. E quero muito que vocês, que me acompanham há tanto tempo, façam parte desta aventura.»

A jovem prometeu ainda documentar todo o processo de adaptação à nova casa, incluindo os pormenores mais práticos desta nova fase:

«Quero que sintam que estão a viver tudo isto connosco… Cada conquista, cada desafio e, claro, a procura das mobílias e da decoração perfeitas para a nossa novaaaaa CASAAAA!»