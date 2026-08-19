Irmã de Fanny revela conversa inédita sobre os filhos que morreram e mostra imagem arrepiante

Ao Minuto

15:31
Boris desaba em lágrimas após surpresa da família: o presente que o deixou completamente emocionado - Big Brother
02:17

Boris desaba em lágrimas após surpresa da família: o presente que o deixou completamente emocionado

13:38
João Ventura pede desculpas a Raquel e justifica-se: «Quero que fique claro» - Big Brother
02:56

João Ventura pede desculpas a Raquel e justifica-se: «Quero que fique claro»

13:23
João Ventura confronta Sara: «Sentes que consegues ser imparcial com o Nuno?» - Big Brother
05:49

João Ventura confronta Sara: «Sentes que consegues ser imparcial com o Nuno?»

13:15
Sara e Tatiana em clima tenso: «Ouvir a tua voz já irrita. O mesmo digo de ti» - Big Brother
06:28

Sara e Tatiana em clima tenso: «Ouvir a tua voz já irrita. O mesmo digo de ti»

13:08
Afonso acusa Sara de «falta de humildade» e o clima ferve: «Não me calo nunca» - Big Brother
07:25

Afonso acusa Sara de «falta de humildade» e o clima ferve: «Não me calo nunca»

13:04
Sara lança nova farpa a Afonso: «Sinto que estás desorientado» - Big Brother
03:50

Sara lança nova farpa a Afonso: «Sinto que estás desorientado»

12:48
Sara chama Raquel de “dramática” e resposta da concorrente surpreende - Big Brother
03:49

Sara chama Raquel de “dramática” e resposta da concorrente surpreende

12:30
O convite inesperado de Tatiana: «Que tal uma conversinha daquelas que só nós temos?» - Big Brother
03:22

O convite inesperado de Tatiana: «Que tal uma conversinha daquelas que só nós temos?»

11:08
«Não têm mesmo bom senso aqui»: Tatiana revolta-se com os colegas - Big Brother
07:07

«Não têm mesmo bom senso aqui»: Tatiana revolta-se com os colegas

10:31
«Foi uma birra desnecessária»: Discórdia noturna? - Big Brother
03:57

«Foi uma birra desnecessária»: Discórdia noturna?

10:23
Ex-concorrente deixa sugestão a Cristina Ferreira: “Cristina, vá lá com o João” - Big Brother
05:11

Ex-concorrente deixa sugestão a Cristina Ferreira: “Cristina, vá lá com o João”

10:18
Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam quais os ex-concorrentes que vão ao casamento - Big Brother
02:47

Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam quais os ex-concorrentes que vão ao casamento

10:14
Cristina Ferreira revela detalhe sobre o nascimento do filho - Big Brother
02:37

Cristina Ferreira revela detalhe sobre o nascimento do filho

10:14
Cristina Ferreira confessa admiração por ex-concorrente: “Nunca te fiz uma entrevista em que tu pensasses na resposta” - Big Brother
02:37

Cristina Ferreira confessa admiração por ex-concorrente: “Nunca te fiz uma entrevista em que tu pensasses na resposta”

10:10
Há um pormenor no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro que ninguém esperava. Cristina Ferreira fica rendida - Big Brother
05:59

Há um pormenor no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro que ninguém esperava. Cristina Ferreira fica rendida

10:10
Antes do casamento, Iury Mellany apanha Daniel Monteiro de surpresa: “Vais descobrir agora” - Big Brother
02:54

Antes do casamento, Iury Mellany apanha Daniel Monteiro de surpresa: “Vais descobrir agora”

10:09
O que começou com uma massagem acabou assim: Sara e Nuno dormem juntos - Big Brother
02:07

O que começou com uma massagem acabou assim: Sara e Nuno dormem juntos

09:59
Cristina Ferreira anuncia em direto: “O casamento vai acontecer. 5 de setembro” - Big Brother
00:50

Cristina Ferreira anuncia em direto: “O casamento vai acontecer. 5 de setembro”

09:39
Foi assim que terminou a noite de Nuno e Sara: «Faz meiguinho» - Big Brother
02:11

Foi assim que terminou a noite de Nuno e Sara: «Faz meiguinho»

09:26
Uma pergunta que gerou o caos. Veja o que aconteceu - Big Brother
03:32

Uma pergunta que gerou o caos. Veja o que aconteceu

09:20
«Apita o comboio!»: Sara não gosta da atitude dos colegas - Big Brother
03:42

«Apita o comboio!»: Sara não gosta da atitude dos colegas

09:11
Raquel continua em baixo e acaba em lágrimas! - Big Brother
04:08

Raquel continua em baixo e acaba em lágrimas!

08:58
Parabéns Boris! O Big Brother e os colegas surpreendem o concorrente - Big Brother
03:06

Parabéns Boris! O Big Brother e os colegas surpreendem o concorrente

08:46
Imagens do Especial dão que falar e concorrentes não resistem à «má língua» - Big Brother
02:11

Imagens do Especial dão que falar e concorrentes não resistem à «má língua»

08:31
Tensão entre Vanessa e Raquel não passa despercebida: Nuno decide intervir - Big Brother
05:12

Tensão entre Vanessa e Raquel não passa despercebida: Nuno decide intervir

Acompanhe ao minuto

Irmã de Fanny revela conversa inédita sobre os filhos que morreram e mostra imagem arrepiante

  • Big Brother
Irmã de Fanny revela conversa inédita sobre os filhos que morreram e mostra imagem arrepiante - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A irmã da ex-concorrente fez uma partilha forte e emotiva.

Carina Rodrigues voltou a recordar os filhos gémeos que perdeu em 2022 e partilhou um momento particularmente emotivo com os seguidores. A irmã de Fanny Rodrigues revelou que, pela primeira vez em quatro anos, o pai falou com ela sobre os bebés que morreram pouco depois de nascerem.

«Hoje pela primeira vez em 4 anos, depois dos meus filhos falecerem, o meu pai falou-me deles», contou Carina numa publicação partilhada nas redes sociais.

A conversa surgiu a propósito das semelhanças entre os filhos. Carina explicou que o pai reparou na parecença entre Zayonn, filho que nasceu em abril de 2023, e Delman, um dos gémeos que morreu em maio de 2022.

«Do quão parecido é o Zayonn com o Delman. O nosso menino do meio», escreveu. Sobre Enzell, o outro gémeo, acrescentou: «Já o Enzell, o mais velho, só tem mesmo a forma dos olhos iguais aos irmãos mais novos».

As palavras deixam evidente a forma como a família mantém viva a memória dos dois bebés. Carina perdeu Enzell e Delman após um parto prematuro, quando tinha cerca de seis meses de gestação. Os dois nasceram com dois dias de diferença, a 13 e 15 de maio de 2022, e viveram apenas alguns minutos.

 

Uma imagem que emociona

Na mesma publicação, Carina mostrou ainda uma fotografia antiga em que surge abraçada aos gémeos. A imagem, de enorme carga emocional, recupera um dos momentos mais dolorosos da sua vida: os breves instantes em que conseguiu estar com os filhos depois do nascimento.

A perda dos bebés foi já descrita por Carina em entrevistas. Em agosto de 2022, a irmã de Fanny Rodrigues contou no programa Dois às 10 como viveu o parto e revelou que conseguiu estar cerca de 18 minutos com cada um dos filhos.

Anos depois, a dor permanece, mas também a vontade de preservar a memória de Enzell e Delman. A chegada de Zayonn trouxe uma nova dimensão a essa ligação familiar, com Carina a reconhecer no filho mais novo traços que lhe fazem lembrar o irmão que partiu.

Já em 2023, quando assinalou um ano sobre a morte de Delman, Carina tinha partilhado uma mensagem igualmente emotiva, revelando que encontrava conforto ao olhar para Zayonn e identificar nele «muitos traços parecidos» aos do irmão.

A nova publicação mostra, assim, que quatro anos depois, Enzell e Delman continuam muito presentes na vida da família. Desta vez, foi uma conversa aparentemente simples entre pai e filha que trouxe novamente os dois meninos para o centro das memórias de Carina.

Nova perda recente

Infelizmente esta não foi a única perda de Carina. Em março deste ano, a irmã de Fanny, fez uma revelação chocante nas redes socais, ao contar que tinha sofrido uma nova perda gestacional, depois de ter perdido gémeos há quatro anos.

Nas stories do Instagram, visivelmente abalada, Carina contou: «Há uma semana, descobrimos que o coração do bebé que tinha na barriga parou. Muita pouca gente sabia que eu estava grávida, porque tinha decidido manter este assunto reservado». 

«Não conseguir pegar no telefone e partilhar o meu dia a dia com vocês, sem vocês saberem minimamente o que aconteceu. Não quero entrar em detalhes, prefiro resguardar-me», adiantou na altura no mesmo vídeo, partilhado nas redes sociais. 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Carina Rodrigues Fanny Rodrigues Irmã

Fora da Casa

A duas semanas do casamento, Iury Mellany faz confissão a Daniel Monteiro: «Vais descobrir agora

Há 2 min

Já há data para o casamento de Pedro Jorge e Marisa Pires? A empresária "abre o jogo" e revela pormenores inéditos

Há 43 min

«Épica»: Cara conhecida mostra a casa de férias e o interior é de deixar qualquer um rendido

Há 58 min

Afinal, partidas de Cristiana Jesus a Fatinha são reais ou encenação? Ela conta toda a verdade

Há 2h e 22min

Bruna Gomes causa preocupação com pedido sério: «Não costumo fazer isto»

Hoje às 12:15

Já venceu um reality e é dos solteiros mais cobiçados do País: Adivinha quem é este bebé?

Hoje às 11:35
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Já venceu um reality e é dos solteiros mais cobiçados do País: Adivinha quem é este bebé?

Hoje às 11:35
00:50

Cristina Ferreira anuncia em direto: “O casamento vai acontecer. 5 de setembro”

Hoje às 09:59

Fez história ao vencer duas vezes um Reality. Agora choca ao ser encontrado morto

Ontem às 18:42
05:59

Há um pormenor no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro que ninguém esperava. Cristina Ferreira fica rendida

Hoje às 10:10

Presente de convidado surpreende Cristina Ferreira no “Dois às 10”: «Isto não devia ter aparecido aqui

Hoje às 11:19
Ver Mais

Notícias

A duas semanas do casamento, Iury Mellany faz confissão a Daniel Monteiro: «Vais descobrir agora

Há 2 min

Já há data para o casamento de Pedro Jorge e Marisa Pires? A empresária "abre o jogo" e revela pormenores inéditos

Há 43 min

«Épica»: Cara conhecida mostra a casa de férias e o interior é de deixar qualquer um rendido

Há 58 min

Afinal, partidas de Cristiana Jesus a Fatinha são reais ou encenação? Ela conta toda a verdade

Há 2h e 22min

Irmã de Fanny revela conversa inédita sobre os filhos que morreram e mostra imagem arrepiante

Há 3h e 54min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Já há data para o casamento de Pedro Jorge e Marisa Pires? A empresária "abre o jogo" e revela pormenores inéditos

Há 43 min
06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

17 ago, 00:51
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

17 ago, 00:29
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

16 ago, 23:43
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

16 ago, 23:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Toda a gente está a falar disto. Nem vai acreditar como estão hoje os filhos dos casais do "Big Brother"

Há 1h e 15min

Francisco Monteiro faz sentido agradecimento... e deixa garantia pelo meio!

Há 3h e 38min

Pedro Crispim faz surpreendente revelação: "No dia em que me casar"

Há 3h e 48min

Deu um passo atrás? Marcia Soares faz esclarecimento: "Tenho recebido muitas mensagens"

Hoje às 11:42

Joana Diniz destaca qualidade do namorado e afirma: "Faz com que a vida seja mais bonita"

Hoje às 09:19
Ver Mais Outros Sites