Irmã de Fanny revela conversa inédita sobre os filhos que morreram e mostra imagem arrepiante

Carina Rodrigues voltou a recordar os filhos gémeos que perdeu em 2022 e partilhou um momento particularmente emotivo com os seguidores. A irmã de Fanny Rodrigues revelou que, pela primeira vez em quatro anos, o pai falou com ela sobre os bebés que morreram pouco depois de nascerem.

«Hoje pela primeira vez em 4 anos, depois dos meus filhos falecerem, o meu pai falou-me deles», contou Carina numa publicação partilhada nas redes sociais.

A conversa surgiu a propósito das semelhanças entre os filhos. Carina explicou que o pai reparou na parecença entre Zayonn, filho que nasceu em abril de 2023, e Delman, um dos gémeos que morreu em maio de 2022.

«Do quão parecido é o Zayonn com o Delman. O nosso menino do meio», escreveu. Sobre Enzell, o outro gémeo, acrescentou: «Já o Enzell, o mais velho, só tem mesmo a forma dos olhos iguais aos irmãos mais novos».

As palavras deixam evidente a forma como a família mantém viva a memória dos dois bebés. Carina perdeu Enzell e Delman após um parto prematuro, quando tinha cerca de seis meses de gestação. Os dois nasceram com dois dias de diferença, a 13 e 15 de maio de 2022, e viveram apenas alguns minutos.

Uma imagem que emociona

Na mesma publicação, Carina mostrou ainda uma fotografia antiga em que surge abraçada aos gémeos. A imagem, de enorme carga emocional, recupera um dos momentos mais dolorosos da sua vida: os breves instantes em que conseguiu estar com os filhos depois do nascimento.

A perda dos bebés foi já descrita por Carina em entrevistas. Em agosto de 2022, a irmã de Fanny Rodrigues contou no programa Dois às 10 como viveu o parto e revelou que conseguiu estar cerca de 18 minutos com cada um dos filhos.

Anos depois, a dor permanece, mas também a vontade de preservar a memória de Enzell e Delman. A chegada de Zayonn trouxe uma nova dimensão a essa ligação familiar, com Carina a reconhecer no filho mais novo traços que lhe fazem lembrar o irmão que partiu.

Já em 2023, quando assinalou um ano sobre a morte de Delman, Carina tinha partilhado uma mensagem igualmente emotiva, revelando que encontrava conforto ao olhar para Zayonn e identificar nele «muitos traços parecidos» aos do irmão.

A nova publicação mostra, assim, que quatro anos depois, Enzell e Delman continuam muito presentes na vida da família. Desta vez, foi uma conversa aparentemente simples entre pai e filha que trouxe novamente os dois meninos para o centro das memórias de Carina.

Nova perda recente

Infelizmente esta não foi a única perda de Carina. Em março deste ano, a irmã de Fanny, fez uma revelação chocante nas redes socais, ao contar que tinha sofrido uma nova perda gestacional, depois de ter perdido gémeos há quatro anos.

Nas stories do Instagram, visivelmente abalada, Carina contou: «Há uma semana, descobrimos que o coração do bebé que tinha na barriga parou. Muita pouca gente sabia que eu estava grávida, porque tinha decidido manter este assunto reservado».

«Não conseguir pegar no telefone e partilhar o meu dia a dia com vocês, sem vocês saberem minimamente o que aconteceu. Não quero entrar em detalhes, prefiro resguardar-me», adiantou na altura no mesmo vídeo, partilhado nas redes sociais.