Carla Baía foi mãe aos 51 anos — Veja como cresceu o pequeno Noah

Mãe aos 51 anos: as fotos mais adoradas do filho de Carla Baía!

Carla Baía voltou a ser notícia quando, aos 51 anos, se tornou mãe pela terceira vez — um momento que surpreendeu muitos, mas que foi recebido com grande carinho e admiração pelo público. Agora, o seu filho mais novo, Noah, fruto do casamento com Rahim Samcher, tem encantado os seguidores nas redes sociais com a sua doçura e constante crescimento.

Recentemente, a ex-concorrente partilhou no Instagram um comovente carrossel de fotografias que mostrava momentos entre o filho e o marido, a propósito do Dia do Pai. «Feliz dia do Pai, meu amor», escreveu Carla na legenda, num gesto de ternura e de gratidão.

As imagens não deixaram ninguém indiferente. Entre os comentários, multiplicaram-se elogios ao pequeno Noah: «Que lindas fotos. O Noah está tão lindo»; «O Noah está um ‘borracho!» e »Está muito bonito o Noah!».

Carla Baía, que foi companheira do antigo futebolista João Pinto — com quem teve dois filhos, Diana e Tiago — tem falado publicamente sobre esta nova fase da sua vida. Aos 47 anos, casou-se com o designer de interiores Rahim Samcher, com quem partilha uma diferença de idade de 14 anos. Quatro anos depois, o casal deu as boas-vindas a Noah, num momento que Carla descreve como uma verdadeira renovação pessoal.

Aos 51 anos, a maternidade trouxe-lhe um novo brilho e uma perspetiva mais serena e madura da vida. E, pelas imagens e palavras que partilha, vê-se que o amor em família continua a ser o centro de tudo.