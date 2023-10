Mãe e avó babada! Carla Baía e a filha foram mães ao mesmo tempo. Saiba toda a história aqui

Já nasceu o terceiro filho de Carla Baía. Veja a primeira imagem do bebé

Esta quarta-feira. Carla Baía e a filha Diana Baía estiveram no «Goucha», e contaram como tem sido estes últimos meses, em que ambas foram mães ao mesmo tempo. Aos 51 anos, a ex-concorrente do «Big Brother VIP», foi surpreendida por uma gravidez com o seu atual companheiro: «Sempre gostei muito de estar grávida, mesmo aos 16 anos... foi uma gravidez de risco, dada a idade, mas foi boa», afirma.

Carla Baía conta como reagiu à notícia da gravidez da filha: «Fiquei muito incomodada e não soube gerir a situação, porque eu estava grávida e não lhe tinha contado», ao que Diana Baía continua: «Foi horrível, ela está aqui a aligeirar a situação, ela não olhava para mim, eu precisava de um abraço e ela só olhava para o Vicente (...) ela estava fria a falar comigo», conta entre risos.

A ex-concorrente explica como reagiu ao facto da ter sido mãe com apenas um mês de diferença da filha Diana: «Fui mãe e avó! É muito bom... é uma alegria a dobrar! Eles os dois vão crescer juntos, vão sera amigos pela vida fora... Tio e sobrinho», remata. Carla Baía, que ficou grávida pela terceira vez aos 51 anos, admite que sofreu algum preconceito: «Voltei a ser a "velha", eu sou sempre "velha" para tudo... Era "velha" por ter um marido mais novo...», revela.

No final da conversa, ficamos a conhecer as novas adições à família: Alice e Noah, filhos de Diana e Carla Baía, respetivamente.

