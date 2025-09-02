Imagens impressionantes: Com mais de 100 quilos, este ex-concorrente está irreconhecível

Ao Minuto

12:10
Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito» - Big Brother
07:22

Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»

12:07
Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage - Big Brother
07:11

Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage

12:00
Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu» - Big Brother
02:48

Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu»

11:53
Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria - Big Brother
07:08

Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria

11:35
Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa e a discussão instala-se - Big Brother
11:06

Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa e a discussão instala-se

11:05
Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor - Big Brother

Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor

10:55
Bruna faz revelação constrangedora: «O estado em que eu estou...» - Big Brother
03:03

Bruna faz revelação constrangedora: «O estado em que eu estou...»

10:47
Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada» - Big Brother

Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada»

09:51
Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso - Big Brother

Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso

09:29
Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir - Big Brother
01:38

Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir

09:28
Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas» - Big Brother
04:24

Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas»

09:26
Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!» - Big Brother
03:59

Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!»

09:15
Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu - Big Brother
04:23

Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu

08:46
Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda - Big Brother
03:43

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

08:44
Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder - Big Brother
04:26

Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder

08:43
Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu - Big Brother
03:37

Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu

22:47
Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana - Big Brother
04:10

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

22:40
Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas» - Big Brother
01:27

Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas»

22:29
«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente - Big Brother
02:18

«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente

22:26
Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou - Big Brother
01:41

Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou

22:19
«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira - Big Brother
01:13

«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira

22:14
«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex - Big Brother
02:11

«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex

22:10
Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso - Big Brother
02:05

Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso

22:02
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada - Big Brother
03:27

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

21:16
«Eles agrediram-me»: Viriato pondera apresentar queixa de Miranda e Afonso ao Big - Big Brother
02:47

«Eles agrediram-me»: Viriato pondera apresentar queixa de Miranda e Afonso ao Big

Imagens impressionantes: Com mais de 100 quilos, este ex-concorrente está irreconhecível

  Big Brother
  Há 42 min
Imagens impressionantes: Com mais de 100 quilos, este ex-concorrente está irreconhecível - Big Brother

Decidido a mudar, este ex-concorrente mostrou o seu estado atual com mais de 100 quilos.

Prepare-se para as imagens impressionantes que está prestes a ver: este ex-concorrente do Big Brother - A revolução ganhou cerca de 30 quilos e está irreconhecível agora com 113 quilos. 

Falamos de Carlos Aleluia que entrou no reality-show em julho de 2020. O ex-concorrente recorreu às redes sociais para revelar o estado do seu corpo atualmente e do qual não se orgulha.

«Como é que eu passei disto para isto em menos de três anos. Sim, em engordei quase 30 quilos nos últimos três anos e infelizmente esta é a minha condição física atualmente, com 1,80m e aproximadamente 113 quilos», contou o jovem no vídeo partilhado.

 

Mas nem tudo é mau. Carlos deixou também uma promessa: Hoje, dia 1 de setembro, começa o meu projeto de 100 dias, que vai durar até ao dia 1 de janeiro. De 10 em 10 dias eu trago uma atualização corporal, ou seja, quanto peso é que eu perdi e faço também um resumo desses 10 dias, o que é que eu treinei, se falhei ou não». 

«O meu objetivo além do óbvio que é emagrecer é também trazer aqui toda a verdade e toda a transparência que exige um processo de emagrecimento e uma jornada de perda de peso», disse o ex-concorrente, explicando que nem todas as transformações são o que parecem.

Na legenda da partilha, Carlos Aleluia escreveu: «Quem me conhece sabe o quanto isto me custa ..partilhar esta situação é no mínimo vergonhoso para mim .. podia fazer tudo em off mas prefiro partilhar com quem me segue , porque sei que tal como eu , por diversos motivos chegamos a situações na vida que nem nos reconhecemos .. mas ACABOU!». 

«Espero de alguma forma motivar quem tal como eu quer começar um novo ciclo... De 10 em 10 dias vou trazer novos vídeos/atualizações de como está a correr o projeto por isso se queres acompanhar tudo não te esqueças de me seguir», rematou o ex-concorrente. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens impressionantes partilhadas por Carlos Aleluia, bem como outras do jovem com menos peso. 

 

Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler

Há 18 min

Ex-concorrente do Big Brother corre perigo ao volante

Há 30 min

Os 4 exercícios transformadores que fizeram Márcia Soares perder muito peso

Há 1h e 33min

O pai foi membro de uma das maiores bandas do País. E agora o filho está no mesmo caminho

Há 1h e 55min

Foi um ‘bebé reality’. Hoje já tem 20 anos e está a seguir as pisadas do pai no mundo da música

Há 2h e 3min

Cristina Ferreira revela registos especiais que poucos viram

Há 3h e 35min
