Imagens impressionantes: Com mais de 100 quilos, este ex-concorrente está irreconhecível

Prepare-se para as imagens impressionantes que está prestes a ver: este ex-concorrente do Big Brother - A revolução ganhou cerca de 30 quilos e está irreconhecível agora com 113 quilos.

Falamos de Carlos Aleluia que entrou no reality-show em julho de 2020. O ex-concorrente recorreu às redes sociais para revelar o estado do seu corpo atualmente e do qual não se orgulha.

«Como é que eu passei disto para isto em menos de três anos. Sim, em engordei quase 30 quilos nos últimos três anos e infelizmente esta é a minha condição física atualmente, com 1,80m e aproximadamente 113 quilos», contou o jovem no vídeo partilhado.

Mas nem tudo é mau. Carlos deixou também uma promessa: Hoje, dia 1 de setembro, começa o meu projeto de 100 dias, que vai durar até ao dia 1 de janeiro. De 10 em 10 dias eu trago uma atualização corporal, ou seja, quanto peso é que eu perdi e faço também um resumo desses 10 dias, o que é que eu treinei, se falhei ou não».

«O meu objetivo além do óbvio que é emagrecer é também trazer aqui toda a verdade e toda a transparência que exige um processo de emagrecimento e uma jornada de perda de peso», disse o ex-concorrente, explicando que nem todas as transformações são o que parecem.

Na legenda da partilha, Carlos Aleluia escreveu: «Quem me conhece sabe o quanto isto me custa ..partilhar esta situação é no mínimo vergonhoso para mim .. podia fazer tudo em off mas prefiro partilhar com quem me segue , porque sei que tal como eu , por diversos motivos chegamos a situações na vida que nem nos reconhecemos .. mas ACABOU!».

«Espero de alguma forma motivar quem tal como eu quer começar um novo ciclo... De 10 em 10 dias vou trazer novos vídeos/atualizações de como está a correr o projeto por isso se queres acompanhar tudo não te esqueças de me seguir», rematou o ex-concorrente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens impressionantes partilhadas por Carlos Aleluia, bem como outras do jovem com menos peso.