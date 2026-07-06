Este ex-reality está irreconhecível e conta o truque para a rápida perda de peso: «... vai fazer com que comas menos»

Carlos Aleluia está a viver uma verdadeira transformação física. Depois de admitir que chegou a pesar mais de 100 quilos, o ex-concorrente de reality shows tem vindo a partilhar com os seguidores a sua jornada de perda de peso, mostrando a evolução e os hábitos que adotou para alcançar uma vida mais saudável.

Entre alimentação equilibrada e mudanças na rotina, Carlos revelou recentemente aquele que considera ser um dos seus grandes aliados neste processo: a casca de psyllium, que toma diariamente em cápsulas.

Nas redes sociais, explicou que este suplemento de fibra tem sido uma ajuda importante durante a fase de emagrecimento, destacando os seus benefícios para o aumento da saciedade e para o bom funcionamento do sistema digestivo.

Apesar de descrever a casca de psyllium como um "ingrediente mágico", importa recordar que este suplemento, por si só, não provoca perda de peso. O seu principal efeito é ajudar a controlar o apetite e contribuir para uma alimentação mais equilibrada, quando associado a hábitos de vida saudáveis.

Ao longo das últimas semanas, Carlos Aleluia tem mostrado aos seguidores o seu empenho nesta mudança de estilo de vida, recebendo inúmeras mensagens de apoio e incentivo.