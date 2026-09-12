Entrou num Reality da TVI há 10 anos e é das figuras mais polémicas. Hoje choca ao mudar de nome

Há dez anos, entrou num dos reality shows mais marcantes da TVI e rapidamente se tornou uma das figuras mais comentadas pelo público. Desde então, construiu uma carreira ligada à televisão e à música, protagonizou vários momentos polémicos e nunca deixou de surpreender. Agora, aos 34 anos, prepara-se para iniciar uma nova fase da sua vida e da sua carreira, com uma mudança que não deixa ninguém indiferente.

Falamos de Carlos Costa, antigo concorrente de A Quinta, em 2015. O cantor encontra-se atualmente num processo de transição de género e revelou agora o novo nome artístico pelo qual pretende ser conhecido: Âmbar.

Em declarações exclusivas à SELFIE, o artista explicou que a escolha representa também uma evolução na sua carreira. «É a continuidade de uma carreira de muitos anos e que agora se reinventa, sem negar o seu passado, com o nome Âmbar, com uma roupagem muito mais internacional», começou por explicar.

A mudança surge com um objetivo muito claro: afastar-se das antigas referências e apostar numa identidade artística mais abrangente. «Com o objetivo de proteger e acabar de uma vez por todas com o “o” e a “a” e com o Carlos e a Joana e a Diana», revelou.

Âmbar assume, assim, uma identidade que não pretende ficar limitada a uma definição de género. «Pode ser o Âmbar, pode ser a Âmbar... Ou seja, continuamos na androgenia, na indefinição de género, o que me deixa muito feliz», afirmou o cantor.

A escolha do novo nome tem ainda um significado especial. «Cheguei a este nome, porque sempre tive fascínio pelas propriedades de conservação do âmbar e não só», contou.

Apesar da mudança e da vontade de abraçar esta nova identidade, o artista faz questão de deixar claro que não pretende apagar aquilo que viveu até aqui. «É uma mudança gradual. É o primeiro passo. Mas sem negar o nome “Carlos Costa”, que fará sempre parte da minha vida», sublinhou.

A decisão marca, desta forma, um novo capítulo na vida de uma personalidade que o público português acompanha há vários anos. Desde a participação em A Quinta, em 2015, Carlos Costa esteve frequentemente no centro das atenções, tanto pela personalidade forte como pelas escolhas artísticas e pessoais.

Agora, uma década depois da entrada no reality show da TVI, surge uma nova identidade: Âmbar. Um nome que pretende acompanhar uma nova etapa artística e pessoal, sem apagar o passado, mas antes transformá-lo numa parte da história que trouxe o artista até aqui.