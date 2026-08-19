Já venceu um reality e é dos solteiros mais cobiçados do País: Adivinha quem é este bebé?

É conhecido dos portugueses há vários anos, sobretudo por ter feito parte de um dos reality shows mais populares da televisão nacional. Desde então, tem continuado ligado ao universo dos famosos e a protagonizar alguns momentos que não passam despercebidos.

Mas vamos por partes. Este menino já viveu a experiência de estar fechado numa casa, sob o olhar atento das câmaras, e conquistou o público com a sua personalidade. Mais tarde, voltou a entrar num reality show e acabou por levar o prémio para casa.

Já sabe quem é? É Carlos Sousa. O ex-concorrente da Casa dos Segredos venceu o Desafio Final – Agora ou Nunca, reforçando o seu estatuto enquanto uma das caras que mais se destacou nos reality shows portugueses.

O ex-concorrente não é propriamente um desconhecido dos portugueses. Pelo contrário: a passagem pela televisão tornou-o numa figura reconhecida e, ao longo dos anos, a sua vida pessoal também tem despertado curiosidade.

Nos últimos tempos, o amor voltou a colocá-lo no centro das atenções. Depois de uma relação que chegou ao fim, o agora solteiro decidiu pronunciar-se publicamente sobre a separação. E houve uma frase, em particular, que deu que falar: o pedido para que deixassem de lhe falar da ex-namorada.

A vida sentimental parece, assim, estar novamente numa nova fase. E, solteiro, Carlos Sousa continua a despertar atenções entre quem acompanha os rostos dos reality shows portugueses.