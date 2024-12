Carlos Sousa surpreende Cristina Ferreira com um presente especial para João Monteiro! Saiba o que é

Carlos Sousa esteve hoje, dia 18 de dezembro de 2024, no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, para falar sem tabus sobre relações amorosas, sexo e também sobre a sua mais recente atividade profissional, que tem dado que falar. O ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e do Big Brother - Desafio Final tem uma conta na plataforma OnlyFans, em que partilha conteúdos explícitos para adultos.

No entanto, foi ao revelar o seu novíssimo projeto, uma marca de roupa interior para homem, que Carlos surpreendeu os apresentadores, mas principalmente Cristina com um presente especial para João Monteiro! O ex-concorrente ofereceu uma caixa de boxers da sua marca ao namorado de Cristina Ferreira.

Veja a reação aqui:

Cristina Ferreira quis também saber qual foi a reação do filho mais velho de Carlos, ao saber que o pai produz conteúdos para adultos na referida plataforma: «Quando soube que o pai tinha uma conta numa plataforma de conteúdo para adultos, falou nisso?»

Carlos esclareceu que o filho é adulto, já com 22 anos de idade e, por isso, lidou bem com o assunto, não tendo sido um problema para si.

Veja aqui toda a explicação:

O ex-concorrente partilhou muitos mais detalhes sobre esta sua atividade, bem como sobre a sua vida íntima: «Faço muito Kamasutra».

Veja aqui: