A história de Carlos Sousa, o novo concorrente do Desafio Final, que está irreconhecível e arrasa no OnlyFans

Carlos Sousa, ex-concorrente da segunda edição da Casa dos Segredos é a mais recente adição ao já explosivo leque de concorrente do «Big Brother - Desafio Final».

O concorrente está quase irreconhecível e, além das diferenças físicas, o nortenho tem também uma nova vida e já não é o mesmo jovem que entrou no programa em 2011. O ex-concorrente esteve recentemente no programa «Em Família», da TVI, onde ficaram evidentes as diferenças físicas. Percorra a galeria de fotografias e veja as diferenças.

No programa, Carlos Sousa não descartou possibilidade de regressar ao mundo dos Reality shows e agora sabemos porquê.

«Se calhar, entrava… Estive afastado um tempo, às vezes uma pessoa precisa de se encontrar, precisa de estar sozinho. E após reativar o Instagram e essas coisas todas, começo a receber feedbacks e é bom quando isso acontece de pessoas que gostam de nós e têm saudades da pessoa que eu era», começou por revelar.

«Uma pessoa recorda coisas e diz: afinal tenho gente que gostava de me ver», acrescentou. Durante a conversa, Carlos Sousa acabou por fazer uma revelação que deixou Maria Cerqueira Gomes em choque e despertou a curiosidade da apresentadora. Veja aqui o vídeo:

A reação tem que ver com o facto de o ex-concorrente ter aderido no ano passado à rede social OnlyFans, tendo feito desde essa altura um enorme sucesso com fotografias ousadas.

Nesta plataforma, os utilizadores podem vender conteúdos exclusivos e o barbeiro começou a vender por lá várias fotografias nas quais aparece completamente nu.

Para ter acesso a estes conteúdos sensuais de Carlos Sousa é necessário pagar uma assinatura mensal de 25 euros ou o pacote anual de 210 euros.

Nas legendas das fotografias, o ex-concorrente escreveu legendas bastante sugestivas e ousadas: «Quem aprecia um bom volume?» ou «Hora do banho», são alguns exemplos.