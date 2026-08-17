Um dos maiores galãs do Secret Story em Portugal anuncia separação. E faz pedido que dá que falar

Ficou conhecido do público português pela participação no Secret Story e agora volta a dar que falar ao anunciar o fim da relação através das redes sociais. Falamos de Carlos Sousa, que recorreu às stories do Instagram para esclarecer a situação e deixar um pedido aos seguidores.

«Venho fazer um comunicado (...) muita gente sabe que eu estava numa relação que não existe mais, há pelo menos uma semana que já não existe», revelou Carlos Sousa, deixando claro que a separação aconteceu recentemente.

O ex-concorrente fez questão de sublinhar que, apesar do fim do relacionamento, a antiga companheira é livre de seguir a sua vida e de se relacionar com outras pessoas. «Se entrarem na live dessa pessoa e a virem com comportamentos diferentes, em brincadeiras com outros streamers, está no direito, ok? Já não me deve satisfações, não me deve nada», explicou.

«Está no direito de fazer o que ela quiser», reforçou ainda Carlos Sousa, numa mensagem dirigida sobretudo aos seguidores que acompanham as transmissões em direto da ex-companheira.

Foi precisamente neste ponto que deixou um pedido que está a dar que falar. O antigo rosto do Secret Story pediu aos seguidores para não lhe enviarem conteúdos relacionados com a vida da ex-namorada: «Não me mandem prints, não me mandem gravações dela, ok?».

Carlos Sousa procurou, assim, colocar um ponto final em eventuais especulações e deixar claro que, apesar da separação, não pretende controlar ou acompanhar os passos da antiga companheira. Uma posição que surge depois de vários seguidores continuarem atentos às suas transmissões e comportamentos nas redes sociais.