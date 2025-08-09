Ninguém estava à espera desta transformação: Vencedora de reality show muda radicalmente de visual

Carolina Aranda venceu a primeira e única edição d’O Triângulo com 52% da preferência do público. A jovem, de 26 anos, levou na altura quase 25 mil euros para casa, mas afinal o que é feito dela?

Atualmente, a jovem mantém-se muito ativa nas redes sociais, tem também alguns temas musicais divulgados no Youtube e, ao que se sabe, continua a viver em Lisboa. Recentemente, Carolina também mudou radicalmente de visual e surgiu com o cabelo muito loiro. Os fãs aprovaram o novo look e não faltam elogios nas redes sociais.

O que levou Carolina Aranda à vitória

Desde cedo, Carolina Aranda destacou-se n'O Triângulo pela sua popularidade constante, liderando o ranking de popularidade no Instagram oficial do programa e mantendo-se sempre entre os concorrentes mais seguidos e comentados. Embora tenha começado de forma discreta, rapidamente mostrou ter uma voz ativa, não hesitando em expressar opiniões fortes e em contrariar comportamentos com os quais não concordava.

Ao longo da sua participação, criou uma relação próxima com Inácia Nunes, admitindo até sentir-se atraída por ela, o que deu origem a um dos dilemas mais comentados do programa: amizade ou algo mais? Apesar dessa ligação especial, Carolina manteve-se fiel aos seus princípios e revelou uma humildade evidente, mostrando-se contra estratégias que diminuíssem o valor do prémio final e defendendo que quem merecesse deveria receber o montante total.

Mesmo com fortes laços dentro da casa, como com Inácia, Carolina soube colocar-se em primeiro lugar quando necessário, fazendo escolhas que beneficiavam o seu próprio percurso sem deixar de preservar relações importantes.