Última Hora! Carolina não aguenta e desaba em lágrimas: «Estou a duvidar de mim...»

Carolina Braga protagonizou um momento intenso esta terça-feira. A concorrente do Big Brother 2025 não aguentou a pressão do jogo e desabou em lágrimas em conversa com Nuno Brito.

«Estou num ponto em que estou a duvidar de mim mesma, daquilo que eu digo, daquilo que eu faço. Não me sinto bem, a semana começou agora… estou cansada e depois não estou bem fisicamente, não consigo contribuir (para a prova semanal)», começou por referir Carolina.

Nuno tentou incentivar a colega a não baixar os braços, destacando que ela não fez nada com má intenção, pelo contrário, mas Carolina não se mostrou nada satisfeita. «A cabeça não para (...) Já não estou a confiar (em mim) sequer», afirmou.

Veja o momento em baixo:

Isto acontece numa altura em que Carolina tem estado debaixo de críticas pelas escolhas que fez nas nomeações desta segunda-feira. A concorrente tinha a hipótese de fazer uma troca no leque de nomeados - no qual estava o amigo Manuel Cavaco - mas decidiu manter tudo como estava.

Os colegas não esconderam o espanto com esta decisão e Bruno Savate teceu duras críticas a Carolina Braga durante o dia desta terça-feira, 13 de maio.

Como se não bastasse, Carolina teve ainda um arrufo no dia de hoje com o amigo especial, Diogo Bordin, que deve ter contribuído para que se fosse abaixo.