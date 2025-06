Mãe de Carolina Braga ameaça processar ex-concorrente do Big Brother: «Já falei com o meu advogado»

Em declarações exclusivas a uma revista de imprensa nacional, a ex-concorrente do Big Brother 2025, Inês Vilhalva relatou um confrontou tenso que teve com a mãe de Carolina Braga. Em declarações à publicação, a ex-concorrente contou o que aconteceu numa das galas.

«Cheguei aos estúdios, linda e maravilhosa, e vi logo a mãe da Carolina. Como até tinha alguma simpatia pela senhora, fui imediatamente cumprimentá-la e ela nem me deixou chegar muito perto. Disse assim: “Inês, estou muito triste sobre o que você disse da minha filha”. E eu: “Mas o que é que eu disse da sua filha?”. E olhei imediatamente para a Mariana [Costa, também ex-concorrente], porque estava a acompanhar-me. Ela disse que não sabia e a mulher não me dizia o que é que eu tinha dito», começou por partilhar à TV 7 Dias.

Tudo ocorreu após a presença de Inês no programa ‘Dois às 10’, para comentar os últimos acontecimentos no reality show. Por esse motivo, foi confrontada pela mãe de Carolina, como reportou: «Você tem que ter cuidado porque a minha filha vai ter um futuro profissional para além disto e pode ser muito prejudicado. O meu filho também pode ser muito prejudicado. Você tem que ter muita atenção. É que eu já falei com o meu advogado”. Depois ainda usou a minha ironia: “Mas já está avisada, querida”. E eu comecei-me a rir porque quem ficava chateada com essa parte do querida era a Carolina, não eu», relatou.

«A senhora, coitadinha, se for ao Twitter, vai ter que processar meio mundo. Nem o Euromilhões vai chegar. Nós fomos chamadas a comentar e a comentar pessoas num jogo, portanto, o processo dela, logo à partida, um bom advogado vai dizer que está perdido», terminou.