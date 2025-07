Carolina Braga revela o momento mais marcante no Big Brother e não foi o pedido de namoro

Na manhã deste sábado, 26 de julho, Carolina Braga marcou presença no programa «Em Família», surpreendendo os telespectadores ao surgir acompanhada por uma companhia muito especial: o seu fiel amigo de quatro patas, Scott, que também foi protagonista de um dos momentos mais emocionantes da sua participação no reality show.

Durante uma conversa descontraída, Carolina Braga recordou aquele que considera ter sido o ponto alto da sua estadia na casa mais vigiada do país, um momento que ocorreu logo após o pedido de namoro que Diogo Bordin lhe fez dentro da mesma casa.

Recorde o momento aqui:

«Foi o melhor momento na casa para mim», revelou, visivelmente emocionada. «Foi o que mais me fez sentir em casa», acrescentou, sublinhando o impacto emocional que o reencontro com o animal teve na sua experiência no Big Brother.

No decorrer da entrevista, Carolina partilhou com os espectadores a história de como Scott entrou na sua vida, descrevendo o cão como uma fonte constante de alegria e equilíbrio emocional. «O Scott (…) traz-me muita vida», confessou.

Esta participação de Carolina Braga no «Em Família» veio reforçar o carinho que mantém pelo programa, pela experiência vivida na casa e, sobretudo, pelo laço especial com o seu companheiro de quatro patas, que continua a fazer parte ativa da sua vida.

Veja aqui a conversa: