Entrou no Big Brother, mas deixou cá fora alguém muito especial. Veja aqui as imagens do maior amor de Carolina Braga

Um furacão dentro e fora da casa do Big Brother: as melhores fotografias de Carolina Braga

Carolina Braga tem sido um dos grandes destaques do novo Big Brother! A concorrente, que rapidamente conquistou a atenção do público, não esconde o seu lado mais emotivo e apaixonado pelos animais.

Fora da casa mais vigiada do país, Carolina deixou para trás não só a família e amigos, mas também os seus companheiros de quatro patas, que ocupam um lugar muito especial na sua vida. N o Instagram da jovem, é possível ver várias fotografias dos seus animais, evidenciando o forte vínculo que mantém com eles.

Seja em momentos de brincadeira ou de carinho, as imagens partilhadas por Carolina mostram que os seus patudos são parte essencial do seu dia a dia. Esta ligação reflete o seu amor pelos animais e tem gerado uma onda de apoio por parte dos seguidores, que não hesitam em elogiar a sua dedicação.

Com a sua participação no reality show, resta saber se esta paixão pelos animais será também tema de conversa dentro da casa. Afinal, os laços que Carolina criou com os seus amigos de quatro patas prometem deixar saudades durante esta experiência única!

Conheça melhor esta concorrente...

Nasceu no Brasil, em Belém do Pará. É filha de pai português e mãe brasileira. Trabalha como gestora de pacientes numa clínica dentária. Vive sozinha com o cão e a gata e, neste momento, está solteira.

Define-se como intensa, autêntica e sensível e assume que não é de meios termos - ou ri muito, ou leva as coisas demasiado a sério. No Big Brother, o maior desafio será a exposição constante, num mundo que é muito diferente do seu.

Lida mal com a arrogância, com a desorganização, com a falta de higiene e, sobretudo, com determinados barulhos. É muito competitiva, garante que está pronta para lutar pelo prémio final.