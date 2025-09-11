Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs

Carolina Braga, 29 anos, voltou a encantar os seguidores do Instagram, esta terça-feira, dia 9, ao partilhar uma declaração de amor que não deixou ninguém indiferente.

A ex-concorrente do "Big Brother 2025", que conquistou o quinto lugar no reality show da TVI, mostrou-se em fotografia com o inseparável companheiro de quatro patas, Scott, e fez questão de partilhar com os fãs o carinho que nutre pelo cão.

"Amor da minha vida ❤️", escreveu Carolina Braga na legenda da publicação, acompanhada por um emoji em forma de coração.

O momento, naturalmente, derreteu os fãs, que não tardaram em reagir com comentários cheios de ternura.

Carolina Braga no "Big Brother 2025"

Durante a sua participação no programa da TVI, Carolina Braga destacou-se pela autenticidade e pela forma intensa como viveu a experiência. Foi uma das concorrentes mais acarinhadas pelo público, tendo alcançado o quinto lugar na grande final.

No decorrer do reality show, Carolina Braga viveu uma relação com o também concorrente Diogo Bordin, 37 anos. O romance gerou grande curiosidade fora da casa, mas, após o fim do programa, ambos seguiram caminhos diferentes e confirmaram o término da relação.

No passado dia 29 de agosto, a ex-concorrente esteve no "Dois às 10" à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e "quebrou" o silêncio sobre o término da sua relação com o modelo brasileiro. Veja o vídeo, em baixo.

Há dias atrás, a 9 de setembro, Diogo Bordin foi também convidado do programa das manhãs da TVI e falou pela primeira vez sobre a separação de Carolina Braga. O ex-concorrente esclareceu dúvidas sobre o fim do namoro e comentou o impacto da exposição mediática. Respondeu, ainda, à pergunta que muitos fãs fazem: se ainda gostaria de ter Carolina Braga na sua vida. Veja o vídeo, em baixo.

Hoje, Carolina Braga mostra-se focada em novos projetos pessoais e profissionais, mantendo sempre uma relação próxima e afetuosa com quem a acompanhou na sua jornada televisiva.

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as melhores imagens de Carolina Braga.