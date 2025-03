Carolina Braga garante que Carina Frias mentiu aos colegas! Veja o debate que aconteceu em plena gala

Durante a gala do Big Brother, a tensão aumentou quando Carolina Braga confrontou Carina Frias, garantindo que a colega mentiu sobre uma suposta declaração sua.

Carina afirmou que Carolina teria dito que todos os que não gostam dela seriam expulsos um a um, mas a concorrente negou veementemente essa acusação.

Perante a situação, Carolina defendeu-se em direto, garantindo que nunca fez tal afirmação e deixando um recado claro, relativamente à sua frontalidade e transparência: «Não preciso de mandar recados».

O confronto entre Carolina e Carina promete continuar a dar que falar dentro da casa do Big Brother, com os restantes concorrentes atentos às divergências entre as duas. Resta agora saber como este desentendimento poderá influenciar a dinâmica do jogo nos próximos dias.

