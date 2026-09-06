Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Carolina Braga, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para denunciar um episódio de tensão que viveu na rua. A jovem contou que se envolveu num confronto com uma mulher depois de terem estacionado a mota junto a uma bomba de gasolina.

Segundo o relato partilhado pela antiga concorrente nos stories do Instagram, Carolina ficou junto à mota enquanto Diogo, que a acompanhava, entrou no estabelecimento. Pouco depois, uma mulher terá se aproximado e exigido que retirasse o veículo para conseguir estacionar o carro.

«Eu disse-lhe que tinha de esperar até sairmos. (Era uma questão de 1min)», contou Carolina, afirmando que a situação rapidamente escalou. «Ela literalmente ameaçou passar-me o carro por cima e à mota também se eu não a tirasse naquele segundo», revelou.

Perante aquilo que descreve como uma ameaça de atropelamento, Carolina decidiu começar a filmar o momento. «Claro que, depois de alguém me dizer na cara que me vai atropelar, comecei a gravar», explicou, acrescentando que a mulher também a terá ofendido por estar a gravar.

Entretanto, Diogo regressou ao local e, de acordo com Carolina Braga, outras pessoas que se encontravam nas proximidades acabaram por intervir. «Um grupo de pessoas que estava lá ficou chocado e acabou por intervir perante toda aquela situação», afirmou.

A ex-concorrente do Big Brother partilhou ainda um vídeo do confronto, mostrando parte do momento que descreveu aos seguidores. Carolina lamentou que uma situação que considera simples tenha acabado desta forma.

«Eu podia sentir raiva, mas sinto pena», escreveu, antes de acrescentar: «Deve ser triste viver assim.»