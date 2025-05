A 'ferro e fogo': Fora de si, Carolina Braga levanta a voz a Diogo Bordin que abandona a conversa

Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

Durante a gala, a relação entre Carolina Braga e Diogo Bordin foi colocada à prova, uma vez que o concorrente teve uma visita muito especial. No restaurante do Big Brother, Diogo Bordin encontrou-se com o ex-namorado de Carolina Braga, o que fez subir o clima de tensão. O casal foi surpreendido com uma pequena partida de Cláudio Ramos e do anfitrião, o que gerou fortes reações.

Durante a tarde de hoje, o 'casalinho' voltou a ter problemas. Os últimos dias não têm sido fáceis para Carolina Braga e Diogo Bordin, fazendo com que os 'amigos especiais' entrem, por várias vezes, em confronto. Desta vez, os colegas entraram num aceso debate devido às escolhas polémicas de Carolina no Especial.

A sós no quarto, o 'casalinho' entrou em conflito. Carolina Braga revelou que, desde que entrou na casa, criou uma forte relação com Solange Tavares e, por isso, espera conseguir protegê-la. Diogo Bordin, que se estava a debater com o grupo se era a primeira opção de alguém na casa, afirmou que entre os dois, Carolina Braga teria mais vontade de salvar a amiga. Irritada, a concorrente não esconde o desgosto com as palavras de Diogo Bordin evitando-o para que o conflito não escalasse.

Carolina Braga revelou estar cansada daquela conversa e, posto isto, virou as costas a Diogo Bordin. Por sua vez, o concorrente questiona a atitude da 'amiga especial', não a considerando normal. Já fora de si, Carolina Braga 'explodiu' com o colega e levantou-lhe a voz, o que fez o clima de tensão disparar. Diogo Bordin não gostou desta reação e abandonou o quarto, deixando Carolina Braga a barafustar sozinha.