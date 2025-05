Afinal, o 'ex' ainda mexe. Carolina Braga e Diogo Bordin estão mais afastados

Esta manhã, Carolina Braga decidiu conversar com Diogo Bordin. O "casalinho" tem estado mais afastado desde ontem, depois de o modelo brasileiro ter tido um encontro inesperado com o suposto ex-namorado da amiga especial - trata-se de uma partida do Big Brother, mas os concorrentes ainda não sabem.

No jardim, Diogo lamentou que Carolina esteja mais calada e distante. «E só não quero ficar no escuro. Hoje eu tentei te abraçar e você mal se mexeu. Obviamente você está muito incomodada e parece que não quer falar comigo», disse.

«Não te quero estar a afastar por uma coisa que tu tens zero culpa. Mas fiquei chocada com isto, não estava à espera. Continuo sem perceber porque é que isto aconteceu», explanou Carolina. A mim custa-me que tu tenhas passado por uma situação onde eu não gostaria de ter estado (...). Eu não estou mal contigo, é uma sensação que não te consigo explicar. Não fizeste nada de errado. Foste educado. Eu não gosto de estar nesta posição», acrescentou.

«Eu não me arrependo de nada»

Diogo Bordin insistiu que não gosta de estar distante de Carolina Braga, mas garantiu que lhe ia dar o espaço que ela precisa. A concorrente de Cascais explicou: «Eu estou bem contigo, quero que estejas bem comigo. Mas eu não vou acordar como se não se tivesse passado nada. É normal que eu me sinta assim. Eu não queria um tempo sozinha, só queria um tempo. Mais nada. Eu não estou mal contigo».

«O problema aqui não és tu, não é contra ti. Incomoda-me o facto de ele se ter dado ao trabalho de vir até aqui sem saber qual é o objetivo. Isto não é apoio, ele sabia que isto ia afetar-me. É uma sensação que eu não te consigo explicar. Foi uma escolha dele. Foi ele que quis fazer as malas, voltar para casa dos pais... foi ele que quis tudo isto. E o facto de ele se ter arrependido não muda nada. Eu não me arrependo de nada. Pelos vistos, o respeito que eu achava que ele tinha por mim, não teve ontem», adiantou.