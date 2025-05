A verdade por trás da aprovação da família de Carolina Braga sobre romance com Diogo Bordin

Opinião da família : Família de Carolina Braga aprova aproximação a Diogo Bordin no “Big Brother” e elogia o modelo brasileiro.

Lado sensível: Mãe da concorrente emociona com declaração: «O Diogo representa aquilo que ela não teve na parte da paternidade».

Maturidade e crescimento: Irmão de Carolina destaca maturidade de Diogo e acredita que a ligação vai além do programa.

O clima de romance no Big Brother aquece e, desta vez, Carolina Braga, de 29 anos, e Diogo Bordin, de 37, são o centro das atenções. A cumplicidade entre os dois concorrentes tem crescido dia após dia, culminando em vários beijos e aproximações dentro da casa mais vigiada do País. Embora ainda não se assumam como namorados, garantem estar a conhecer-se melhor. Mas será que os familiares aprovam esta aproximação?

A resposta é um sonoro sim. Ana, mãe de Carolina, revelou-se encantada com o modelo brasileiro numa entrevista concedida a Cláudio Ramos no programa Dois às 10: «Acredito que o Diogo representa aquilo que ela não teve na parte da paternidade e que ela está focada em querer dar mais do que aquilo que ela tem.»

A mãe da concorrente elogiou ainda a profundidade emocional da filha e a ligação especial que parece ter com Diogo: «A Carolina é uma mulher muito intensa, muito dócil, é um mulherão e ele é uma pessoa que atrai pessoas. Acredito que o Diogo foi atraído por ela ser quem ela é. Não é só a beleza, é a beleza interior. A Carolina tem um valor indesfrutável.»

Mãe de Carolina concluiu com uma reflexão emotiva: «Há uma sensibilidade dentro de cada ser humano e acredito que a Carol tem isso e o Diogo também.»

Tiago, o irmão de Carolina, também não esconde o seu apoio à relação: «O Diogo é um homem bastante maduro, sabe o que quer, a minha irmã igual, e estão-se a conhecer.» E sobre o futuro do casal, foi claro:

«Estão juntos relativamente há pouco tempo. Mediante ser lá dentro ou cá fora, eles vão-se conhecendo.»

Tanto Ana como Tiago mostraram-se satisfeitos com a postura de Diogo Bordin dentro da casa do Big Brother, salientando que o modelo tem demonstrado respeito e empatia por Carolina Braga. Com a bênção da família e o apoio crescente dos fãs cá fora, o romance entre Carolina Braga e Diogo Bordin promete dar que falar nas próximas semanas.

Conheça aqui a história emotiva concorrente do Big Brother:

Veja também:

«Não quero alimentar rumores»: A versão de Maycon Douglas após separação de Renata Reis - Big Brother - TVI