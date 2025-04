Almoço com "química"? Cumplicidade de Carolina Braga e Diogo Bordin dá que falar

O almoço dos nomeados na casa do Big Brother foi tema de destaque.

Carolina Braga e Diogo Bordin trocaram olhares e os colegas e fãs não ficaram indiferentes.

Esta quinta-feira aconteceu o almoço dos nomeados no Big Brother. Entre conversas e olhares atentos, um detalhe chamou à atenção: a crescente proximidade entre Diogo Bordin e Carolina Braga. Os dois concorrentes, que já vinham demonstrando sintonia nos últimos dias pareceram bastante à vontade um com o outro. Esse "clima" não passou despercebido aos colegas e promete dar que falar.

Os dois concorrentes, que já vinham demonstrando afinidade ao longo dos últimos dias, pareceram cada vez mais próximos durante o almoço dos nomeados e os colegas repararam nisso.

As redes sociais também estão rubro com este possível casal: "A amar estes dois", lê-se num dos comentários a uma publicação no Instagram da TVI. "Estamos a olhar e a ver a química destes dois!", pode ler-se noutro.

De recordar que, desde o início desta edição do Big Brother, os concorrentes já trocaram "rasgados" elogios o que não passou despercebido aos colegas de casa.

Mas a grande questão fica no ar: Será que a amizade entre Diogo e Carolina pode evoluir para algo mais?