Amor ou jogo? Carolina Braga e Diogo Bordin dão muitos beijos e há uma explicação para tudo isto

No Big Brother, os primeiros beijos entre Carolina Braga e Diogo Bordin são o tema do dia! No Especial apresentado por Cláudio Ramos, o novo 'casalinho' foi confrontado com todas as imagens: afinal é amor ou nem por isso?

«Jurem-me que o vosso primeiro beijo não foi só por causa de um chocolate do Big Brother», começou por brincar o apresentador. Isto porque, efetivamente, o primeiro beijo entre os dois concorrentes foi dado no confessionário e em troca de um ovo da Páscoa! Ainda assim, seguiram-se umas quantas réplicas ao longo do dia, e sem nenhum brinde...

Entre muitos risos e bochechas coradas, os concorrentes assistiram às imagens que estão a fazer cortar a respiração por todo o país: beijos e beijos apaixonados! Durante o programa, Carolina Braga explicou a mudança de aittude e o motivo por trás desta abertura que deu a Diogo: «Foi o facto de perceber um bocadinho do feedback daquilo que a minha mãe pensa. Estava a viver isto a metade e não me estava a permitir para não magoar ninguém (...) Antes de dar uma oportunidade a alguém tenho de dar a mim mesma».

Já Diogo Bordin confessou sentir-se envergonhado ao assistir às românticas imagens.

«Não gostava de ser associada só a jogo de casal, porque não é isso que quero fazer», acrescentou Carolina.

E para que não haja dúvidas, ainda durante o Especial com Cláudio Ramos mostrou aos concorrentes imagens dos beijos da tarde entre Diogo Bordin e Carolina Braga e entre Nuno Brito e Lisa Schincariol.

Nas imagens, viu-se ainda Luís Gonçalves, Carina Frias e Adrielle Peixoto comentar estes beijos e duvidar dos sentimentos dos mesmos. Carolina não se ficou e, para calar os colegas, decidiu beijar Diogo em direto.

Entenda aqui como tudo começou e não perca todas as imagens exclusivas...

Tudo começou de madrugada, pós-gala. Diogo Bordin e Carolina Braga mostraram-se mais cúmplices do que nunca. O concorrente provocou a amiga, aproximando-se cada vez mais dos seus lábios, no entanto, Carolina ameaçou dar-lhe um soco. O concorrente não desistiu e ficaram cada vez mais próximos. Contudo, é no confessionário que, em troca de um ovo de chocolate, os dois concorrentes deram o primeiro beijo.

«Não sei o que aconteceu no confessionário da Carolina. Ela voltou mais leve», disse Diogo no confessionário ao mostrar-se surpreendido com a mudança de postura da amiga especial.

«Fiquei mais leve», afirmou Carolina ao revelar que decidiu 'permitir-se' mais após ouvir as palavras de Cláudio Ramos acerca da posição da mãe perante este possível amor, que é positiva.

Já de luzes apagadas, deitados lado a lado, e desta vez sem pedirem nada em troca, a Carolina e o Diogo deram um novo e longo beijo…

Carolina Braga e Diogo Bordin são o casal do momento do Big Brother 2025 e esta segunda-feira não se fala noutra coisa. Após terem dado um beijo escaldante a sós no quarto, Diogo e Carolina surpreenderam os colegas ao beijar-se à frente deles no jardim.

O momento aconteceu quando os colegas pressionavam o casal para que desse um beijo, nem que fosse um 'chocho', uma vez que ainda não tinham visto esse momento dos dois, apesar de desconfiarem que já pudesse ter acontecido.

Carolina e Diogo acabaram por ceder à pressão e deram um beijinho carinhoso, que deixou os colegas em êxtase. A cena foi captada pelas câmaras e rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais.​

Os colegas de casa reagiram com entusiasmo ao verem o casal finalmente assumir o romance. Todos demonstraram apoio e felicitaram os dois pela coragem de viverem o amor à vista de todos.

Mas este não foi o primeiro beijo dos dois. Esta manhã Carolina Braga e Diogo Bordin deram o seu primeiro beijo em frente às câmaras da casa mais vigiada do país!

A relação entre Carolina Braga e Diogo Bordin no Big Brother 2025 tem dado que falar. Depois de uma tentativa de aproximação por parte do modelo brasileiro, que já chegou mesmo a declarar-se, Carolina Braga optou por manter distância, e deixou o Diogo «em suspenso», até ao pós-gala de dia 21 de abril de 2025.

Apesar da «tampa» inicial, os dois têm-se mostrado cada vez mais próximos. Depois da habitual Cadeira Quente, as emoções voltaram a vir ao de cima, e Carolina e Diogo surgiram juntos na cama, em clima de grande cumplicidade e bem agarradinhos.

Diogo, com o seu tom bem-disposto, comentou a reaproximação: «Não conseguimos estar afastados. Esta crise durou apenas algumas horas.»

As câmaras captaram momentos íntimos entre os dois, com narizes colados e olhares intensos, sugerindo que o tão esperado primeiro beijo poderá estar para breve. Diogo Bordin provocou: «Vamos ver até quando foges…» ao que Carolina respondeu com risos, sem desviar o olhar: «Sei que não te vais aproximar mais que isto...».

O clima aqueceu e os concorrentes não esconderam o brilho nos olhos e os sorrisinhos de «apaixonados».

Esta manhã, o ambiente manteve-se caloroso. Os dois concorrentes acordaram aos mimos e carícias, com Carolina apoiada no peito de Diogo, que lhe deu vários beijinhos na cabeça. Um gesto simples, mas carregado de ternura, que não passou despercebido aos telespectadores.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens dos beijos de Carolina e Diogo.

Veja também:

Carolina Braga termina tudo com Diogo Bordin e ele fica desfeito. Estas são as imagens que o vão surpreender - Big Brother - TVI