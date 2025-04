As palavras que podem ter mudado tudo: O que pensa a mãe de Carolina da relação com Diogo?

Já não se escondem: Carolina Braga e Diogo Bordin cedem ao amor e dão beijo apaixonado. As imagens do momento aqui

A proximidade entre Carolina Braga e Diogo Bordin é um tema que desde muito cedo no jogo se especula sobre. A cumplicidade entre os concorrentes já era notória, e os colegas já os imaginavam juntos. No entanto, eram os próprios que colocavam um travão no assunto, na tentativa de não levantar grandes ondas sobre a sua relação. Diogo Bordin foi o primeiro a expressar os seus sentimentos, assumindo que poderia vir a sentir algo mais pela colega. Ainda assim, Carolina Braga não correspondeu às palavras do modelo, resfriando a 'chama' que todos os colegas afirmavam ver.

No entanto, as coisas evoluíram e mudaram de cenário. Na gala do Big Brother de ontem, conduzida por Cláudio Ramos, Carolina Braga foi chamada ao confessionário para ver algumas imagens suas ao lado de Diogo. O apresentador, após ver as imagens, confrontou a concorrente sobre a sua proximidade com o modelo. Em estilo de conversa, o apresentador fez questão de se sentar para ouvir o que Carolina tinha para dizer acerca do tema. Carolina Braga abriu o coração e assumiu que a proximidade é uma realiadade, no entanto, ainda tem algum medo de o vir a magoar.

A conversa deu uma volta de 180 graus assim que Cláudio Ramos mencionou a mãe da concorrente, afirmando que ambos trocaram impressões sobre a prestação da filha no jogo. A expressão de Carolina mudou completamente depois de ouvir as palavras da mãe, que sugeriam que vivesse a experiência ao máximo.

As palavras foram suficientes para tranquilizar a concorrente. Esta manhã, Carolina Braga e Diogo Bordin acordaram mais 'agarrados' que nunca, trocando carícias e até 'beijinhos' na cabeça. Os colegas de casa, na tentativa de os 'picar', fizeram comentários sobre a alegada noite escaldante dos dois, no entanto, ambos negaram qualquer envolvência.

No entanto, pouco depois, Diogo Bordin e Carolina Braga refugiaram-se no quarto, longe de todos os colegas, e acabaram por se beijar. Esta manhã os concorrentes já se haviam mostrado muito próximos, mas negando todas as possibilidades de algo ter acontecido durante a noite. No entanto, todas as dúvidas foram dissipadas: os concorrentes beijaram-se na boca às claras, sendo, assim, os protagonistas do primeiro beijo desta edição do Big Brother.