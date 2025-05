Carolina Braga completamente em choque com o encontro de Diogo Bordin com o seu ex-namorado

Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

A reação de choque de Carolina Braga ao ser confrontada com a presença do 'ex-namorado' na gala

Durante a gala, Cláudio Ramos e o Big Brother prepararam uma pequena partida para 'assustar' Diogo Bordin. Diogo Bordin foi surpreendido com um encontro inesperado no restaurante do Big Brother. O concorrente foi convidado a esclarecer a sua relação com Carolina Braga com o ex-namorado da concorrente. No entanto, este ex-namorado era apenas um ator, embora Diogo Bordin não o saiba.

Ao contar o sucedido a Carolina Braga, o concorrente provocou fortes reações na colega. Carolina não pôde acreditar no que se havia passado, ficando em choque total.

Antes, durante o encontro no restaurante com o 'ex' de Carolina Braga, Diogoi Bordin mostrou-se muito nervoso e a tremer.