Carolina Braga emociona Portugal com dura revelação

Foi um dos momentos mais intensos da gala de domingo, 27 de abril. Carolina Braga, concorrente do Big Brother 2025, partilhou a sua curva da vida, numa viagem emocional que deixou os portugueses de coração apertado. Entre lágrimas e sorrisos, Carolina revelou ao público e aos colegas o seu lado mais íntimo, e gerou várias reações comoventes dentro da casa.

Carolina começou por recordar uma infância marcada por violência doméstica, tanto física como verbal. As palavras da jovem não deixaram margem para dúvida sobre o impacto profundo desses tempos: “As memórias que eu tenho dessa fase de vida são muito traumatizantes”.

Com os olhos marejados, partilhou ainda o momento em que perdeu a avó – uma figura essencial na sua vida – e a fase difícil em que o irmão mais velho foi diagnosticado com esquizofrenia. “Estarmos em casa a ver uma pessoa a tornar-se violenta, a querer tirar a própria vida...”, confessou, descrevendo um ambiente familiar de constante instabilidade e medo.

Mas os episódios de dor não se ficaram por aí. Já em adulta, Carolina revelou ter vivido um relacionamento profundamente tóxico, marcado por agressões verbais e físicas: “Foi a pior fase da minha vida que me levou ao fundo dos fundos... Aparecia todos os dias com nódoas negras nos braços. Até hoje, tenho muitos traumas em relacionamentos”.

Um dos momentos mais chocantes da curva da vida foi quando Carolina expôs uma gravidez indesejada resultante de uma outra relação. “Eu ouvi ele a dizer que só queria que eu tirasse esta coisa de dentro de mim... Senti-me nada”, desabafou. E a frieza de um médico agravou ainda mais esse episódio: “A insensibilidade do médico foi tão grande... que pôs a alto e bom som os batimentos, e disse-me: ‘Está a ver isto? Isto são os batimentos do bebé que você vai matar’”.

Apesar de toda a dor, Carolina mostrou-se resiliente e capaz de voltar a sonhar. No final da sua curva da vida, fez uma menção especial a Diogo Bordin, com quem tem vivido um romance dentro da casa mais vigiada do país: “Foi uma lufada de ar fresco na minha vida... representa tudo aquilo que eu sonhei num homem”.

Veja a curva da vida na íntegra, no vídeo em baixo.