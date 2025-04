Da proximidade ao arrufo: Afinal, o que se passa entre Carolina e Diogo? Nós contamos-lhe tudo

Uma história de amor ou um desgosto de amor? As imagens da ligação especial de Diogo Bordin e Carolina Braga

Diogo Bordin e Carolina Braga estão próximos desde o primeiro dia, mas algo parece estar a mudar.

Os dois concorrentes do Big Brother tiveram uma conversa séria e nós contamos tudo.

Diogo Bordin e Carolina Braga têm sido verdadeiros protagonistas desta edição do Big Brother 2025, não por estarem no centro dos maiores conflitos e polémicas, mas pela relação de proximidade e cumplicidade que criaram desde que entraram juntos na casa mais vigiada do País.

Desde o primeiro dia que Carolina e Diogo têm uma cumplicidade evidente. Os dois aproximaram-se rapidamente, construindo uma relação de amizade sólida, com momentos de partilha, apoio e muitas conversas cúmplices. No entanto, o ambiente entre ambos mudou nas últimas semanas, deixando no ar a pergunta: o que se passa entre Carolina e Diogo?

O ponto de viragem surgiu quando Diogo decidiu abrir o jogo e confessar que se sentia atraído por Carolina. A revelação apanhou a concorrente de surpresa e a resposta foi clara: não sente o mesmo. Desde então, Carolina tem demonstrado algum desconforto, sobretudo com a insistência de Manuel Cavaco, amigo próximo de ambos, em alimentar a ideia de que entre ela e Diogo poderá haver algo mais do que amizade.

A situação tornou-se ainda mais delicada quando Manuel, numa conversa aparentemente inocente, acabou por colocar Carolina numa posição desconfortável, sugerindo que a jovem estaria a “fugir aos seus sentimentos”. Carolina não escondeu a irritação com a pressão vinda de quem considerava amigo.

Apesar do ambiente tenso, Carolina e Diogo tentaram esclarecer as coisas. Numa conversa mais séria, Diogo chegou mesmo a perguntar: «Quer que eu deixe de falar com você?». Carolina recusou a ideia, reforçando que valoriza a amizade entre os dois, mesmo que a ligação não tenha evoluído para algo mais.

Por agora, o clima entre os dois é visivelmente mais tenso e resta saber se o tempo ajudará a curar o mal-estar ou se esta amizade, que começou com tanta força, ficará marcada por um afastamento inevitável.

