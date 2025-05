Destinados desde sempre? A história de amor de Carolina Braga e Diogo Bordin no Big Brother

História de amor: Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizam o romance mais icónico da edição do Big Brother 2025.

Primeiro beijo: Após momentos de afastamento, o casal surpreendeu com beijo apaixonado e cumplicidade renovada.

Diogo prepara surpresa especial para Carolina e cresce a expectativa para algo mais...

O amor está no ar na casa do Big Brother e tem dois protagonistas: Carolina Braga e Diogo Bordin. O casalinho da edição 2025 está a dar que falar e a sua história tem conquistado os portugueses… e pode estar prestes a dar um novo passo!

O que muitos não sabiam é que, apesar de Carolina e Diogo terem entrado ao mesmo tempo na casa, já estavam ligados desde antes de entrarem na casa mais vigiada do país. Ambos têm raízes brasileiras — Diogo é natural do Brasil e Carolina, embora criada em Portugal, nasceu no mesmo país e é filha de mãe brasileira. Esta coincidência tem sido um ponto de forte ligação entre os dois concorrentes, que rapidamente criaram uma cumplicidade notável.

Ao longo das semanas, os dois foram trocando olhares cúmplices, sorrisos e momentos de carinho, mas a relação teve altos e baixos. Carolina chegou a afastar-se de Diogo, por uma situação «mal resolvida no exterior», com receio de magoá-lo.

No entanto, após uma gala marcada pela emoção e um contacto com a mãe, a concorrente pareceu repensar os seus sentimentos e deu o passo seguinte...

Nessa mesma noite, Carolina e Diogo voltaram a aproximar-se. Deitados na cama, trocaram carícias e confidências, num ambiente íntimo e doce. E, na manhã seguinte, o momento que muitos esperavam: os dois trocaram o primeiro beijo.

Relembre-se também do primeiro beijo secreto no confessionário:

Desde então, a ligação entre Carolina Braga e Diogo Bordin tem crescido, com muitos fãs a acreditarem que um pedido de namoro pode estar para breve. E com o clima romântico a aquecer, o próprio Diogo prepara uma surpresa especial para o dia 17 de maio. Estará o tão aguardado pedido prestes a acontecer?

