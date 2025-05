Do paraíso ao inferno? Diogo Bordin bate com a porta após forte discussão com Carolina Braga, deixando-a em lágrimas

A relação entre Carolina Braga e Diogo Bordin não está no seu melhor, sendo que o 'casalinho' está, neste momento, debaixo de fogo. Desde a gala de domingo, onde Diogo foi confrontado com o ex falso de Carolina, que a sua relação tem estado num impasse. O casal, que se mostra apaixonado, pode estar a reconsiderar a sua aproximação.

Ontem durante a noite, Carolina Braga e Diogo Bordin voltaram a discutir e os ânimos exaltaram-se. O concorrente quis justificar-se à 'amiga especial' depois das suas recentes atitudes, pedindo desculpa. No entanto Carolina Braga não quis ouvir e evitou Diogo Bordin. A concorrente apontou o dedo ao colega, afirmando que o seu pedido de desculpa não era sincero mas sim uma ironização. Indignado, Diogo Bordin levantou a voz a Carolina Braga que, de imediato, mostrou o seu desagrado.

O clima entre os dois azedou, uma vez mais, e o silêncio imperou no quarto onde, a sós, estavam a conversar. Diogo Bordin fartou-se da reação de Carolina Braga e abandonou o quarto, voltando costas à colega. Carolina desabou em lágrimas logo após o colega ter batido com a porta. Visivelmente irritada, Carolina Braga não conteve as emoções, o que não passou despercebido a ninguém.

Logo após esta forte discussão, Carolina Braga procurou apoio na sua fiel amiga Solange Tavares. A concorrente, lavada em lágrimas, expressou os seus sentimentos em relação ao 'amigo especial'. Solange Tavares aconselhou a colega a pensar duas vezes antes de reagir, dado que tem-se mostrado muito reativa. Carolina Braga concordou e assumiu estar a descarregar em cima de Diogo Bordin.