Escaldante: Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizam momento apaixonante ao tomarem banho juntos

O amor está no ar na casa do Big Brother, sendo Carolina Braga e Diogo Bordin os maiores 'culpados' disso mesmo. O casal está mais próximo que nunca e a sua cumplicidade faz-se notar, o que chamou à atenção do anfitrião. Carolina e Diogo já não se largam, sendo protagonistas de muitos momentos carinhosos que têm apaixonado os espetadores. A proximidade é notória e, desta vez, o casal não se largou nem para um momento íntimo, tomando banho juntos.

Durante o Última Hora, conduzido por Alice Alves, os comentadores foram surpreendidos com imagens inéditas do casal do momento. Carolina Braga e Diogo Bordin partilharam um momento escaldante ao tomarem banho juntos. Mais apaixonados que nunca, o casal mostra sinais de que a relação está cada vez mais forte, o que deixa de ser novidade.

Carolina Braga foi confrontada pelo Big Brother acerca das imagens do banho apaixonante com Diogo Bordin, e a sua reação foi hilariante. O anfitrião não deixou de apontar a companhia a que Carolina teve direito durante o seu banho, o que apanhou a concorrente de surpresa. No entanto, Carolina Braga não deixou de revelar alguns apontamentos deste escaldante banho, como coisas que não era suposto ver.