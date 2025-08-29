Ex-namorado de volta? Carolina Braga esclarece tudo sobre o fim da relação com Diogo Bordin

Carolina Braga, ex-concorrente do Big Brother, esteve esta sexta-feira, 29 de agosto, no Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez em televisão sobre o fim da relação com Diogo Bordin, também ele ex-participante do reality show.

Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, Carolina esclareceu ainda os rumores sobre uma possível reaproximação a um antigo amor, tema que gerou alguma especulação durante a sua estadia na casa mais vigiada do país: «Falámos. Eu ainda namorava com o Diogo, ele soube que nós falámos e correu tudo bem. Sentimos muito carinho um pelo outro, muito respeito. Ele gostou da minha participação, a dado momento deixou de acompanhar, mas é bom perceber que foi uma pessoa que fez parte da minha vida durante muitos anos, e eu saí do BB e a pessoa continua exatamente a mesma».

Sobre a famosa brincadeira em que um ator se fez passar pelo seu ex durante uma gala, Carolina reagiu com humor, mas admitiu que o tema não caiu bem: «Ele não gostou. Ele não achou graça nenhuma, ainda por cima não têm nada a ver um com o outro, nem fisicamente, nem as coisas que disse... nada».

Apesar da separação, Carolina mostrou-se serena e madura ao falar do ex-namorado Diogo, garantindo que houve sempre respeito e que o fim da relação não envolveu terceiros diretamente. A entrevista serviu para esclarecer mal-entendidos e mostrar que, mesmo fora da casa do Big Brother, os sentimentos e as histórias continuam a marcar presença.

Carolina também abordou o papel de António Leal Silva, comentador do programa, na história do fim do relacionamento. Carolina garantiu que António Leal e Silva não foi a razão de separação do casal. «Eu estou de consciência tranquila, sei que não fiz nada de errado. Respeitei o Diogo quando tinha de respeitar. Eu estive duas vezes com o António. Só. O Diogo saiu do programa e eles tiveram logo uma relação muito próxima e eu ao início não percebia porque eu não mantinha conversas com o António como o Diogo manteve», explicou.

Carolina Braga sublinhou que não esteve presente em todas as conversas entre os dois, admitindo também: «Há muita coisa que sei que não sei. Não em relação à relação entre eles, mas... (…) A minha opinião é muito pessoal, eu já lhe dei a ele, mas eu sou diferente e não o fazia. Pelos vistos eles estavam em projetos e eu não sabia. Eu sabia que ele tinha um projeto dele, e não dos dois. Em alguns momentos, fiquei magoada», detalha.

Apesar de reconhecer que o nome de António Leal e Silva esteve várias vezes em cima da mesa, Carolina foi categórica: «O António não foi a causa da separação. Eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias, mas obviamente o António foi tema. De repente, estavam muito próximos e eu, como namorada, queria perceber».

«O António sempre apoiou muito o Diogo e os pais do Diogo quiseram conhecê-lo pessoalmente e criaram uma relação de amizade e carinho. Desde esse momento O Diogo confia muito nele. O António não tem culpa do fim da nossa relação. Não acredito que tenha chegado a tanto, mas não sei o que é que os dois conversam».