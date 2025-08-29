Ex-namorado de volta? Carolina Braga esclarece tudo sobre o fim da relação com Diogo Bordin

Ao Minuto

Mãe de Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda «Ela provou do próprio veneno»
Mãe de Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda «Ela provou do próprio veneno»

Ao rubro. Daniela Santos não vê fundamento nas ideias de Adriano Silva Martins sobre Afonso Leitão
Ao rubro. Daniela Santos não vê fundamento nas ideias de Adriano Silva Martins sobre Afonso Leitão

Sem papas na língua. Daniela Santos comenta o Beijo de Miranda a Afonso e não deixa nada por dizer
Sem papas na língua. Daniela Santos comenta o Beijo de Miranda a Afonso e não deixa nada por dizer

Emoção. «Não façam aos outros...» Mãe de Jéssica abre o coração e fala dos filhos
Emoção. «Não façam aos outros...» Mãe de Jéssica abre o coração e fala dos filhos

Daniela confronta Adriano Silva Martins e lança suspeita de favoritismo por Catarina Miranda
Daniela confronta Adriano Silva Martins e lança suspeita de favoritismo por Catarina Miranda

Daniela Santos não poupa nas críticas a Catarina Miranda e elogia Afonso «É inteligente»
Daniela Santos não poupa nas críticas a Catarina Miranda e elogia Afonso «É inteligente»

«Vou contrapor aquilo que dizes» Mãe de Jéssica responde a Daniela
«Vou contrapor aquilo que dizes» Mãe de Jéssica responde a Daniela

«Posso garantir que a Jéssica deu tudo» mãe de Jéssica fala da ex-relação da filha com Afonso Leitão
«Posso garantir que a Jéssica deu tudo» mãe de Jéssica fala da ex-relação da filha com Afonso Leitão

Adriano Silva Martins entra em confronto com mãe de Jéssica Vieira «Construiu uma narrativa de vítima»
Adriano Silva Martins entra em confronto com mãe de Jéssica Vieira «Construiu uma narrativa de vítima»

A paixão está no ar. Catarina Miranda declara-se e canta para Afonso
A paixão está no ar. Catarina Miranda declara-se e canta para Afonso

A presença de Mickael Carreira na casa não foi esquecida «Beijo...»
A presença de Mickael Carreira na casa não foi esquecida «Beijo...»

Hilariante. Concorrentes protagonizam cena cómica ao surgirem mascarados de animais
Hilariante. Concorrentes protagonizam cena cómica ao surgirem mascarados de animais

«És fraca» Viriato faz acusações a Miranda sobre jogo
«És fraca» Viriato faz acusações a Miranda sobre jogo

«Nunca ganharias este jogo»: Miranda e Viriato entram bate boca ao almoço
«Nunca ganharias este jogo»: Miranda e Viriato entram bate boca ao almoço

Miranda não tem dúvidas quanto a Afonso: «O sentimento dele é igual ao meu»
Miranda não tem dúvidas quanto a Afonso: «O sentimento dele é igual ao meu»

Catarina Miranda dá queda aparatosa e Afonso tem ataque de riso
Catarina Miranda dá queda aparatosa e Afonso tem ataque de riso

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas
Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas

«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage
«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage

Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin
Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin

Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa
Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa

«Falsidade»: Afonso não perdoa e aponta o dedo a Ana Duarte
«Falsidade»: Afonso não perdoa e aponta o dedo a Ana Duarte

Carolina Braga revela que nunca mais falou com Diogo Bordin: "Não há volta a dar"
Carolina Braga revela que nunca mais falou com Diogo Bordin: "Não há volta a dar"

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Afonso agarra e beija Catarina Miranda para terminar drama de horas
Afonso agarra e beija Catarina Miranda para terminar drama de horas

Ex-namorado de volta? Carolina Braga esclarece tudo sobre o fim da relação com Diogo Bordin

Ex-namorado de volta? Carolina Braga esclarece tudo sobre o fim da relação com Diogo Bordin
Carolina Braga

Carolina Braga, ex-concorrente do Big Brother, esteve no Dois às 10 onde falou abertamente sobre o fim do namoro com Diogo Bordin e esclareceu rumores sobre um possível regresso ao ex-namorad0.

Carolina Braga, ex-concorrente do Big Brother, esteve esta sexta-feira, 29 de agosto, no Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez em televisão sobre o fim da relação com Diogo Bordin, também ele ex-participante do reality show.

Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, Carolina esclareceu ainda os rumores sobre uma possível reaproximação a um antigo amor, tema que gerou alguma especulação durante a sua estadia na casa mais vigiada do país: «Falámos. Eu ainda namorava com o Diogo, ele soube que nós falámos e correu tudo bem. Sentimos muito carinho um pelo outro, muito respeito. Ele gostou da minha participação, a dado momento deixou de acompanhar, mas é bom perceber que foi uma pessoa que fez parte da minha vida durante muitos anos, e eu saí do BB e a pessoa continua exatamente a mesma».

Sobre a famosa brincadeira em que um ator se fez passar pelo seu ex durante uma gala, Carolina reagiu com humor, mas admitiu que o tema não caiu bem: «Ele não gostou. Ele não achou graça nenhuma, ainda por cima não têm nada a ver um com o outro, nem fisicamente, nem as coisas que disse... nada».

Apesar da separação, Carolina mostrou-se serena e madura ao falar do ex-namorado Diogo, garantindo que houve sempre respeito e que o fim da relação não envolveu terceiros diretamente. A entrevista serviu para esclarecer mal-entendidos e mostrar que, mesmo fora da casa do Big Brother, os sentimentos e as histórias continuam a marcar presença.

Carolina também abordou o papel de António Leal Silva, comentador do programa, na história do fim do relacionamento. Carolina garantiu que António Leal e Silva não foi a razão de separação do casal. «Eu estou de consciência tranquila, sei que não fiz nada de errado. Respeitei o Diogo quando tinha de respeitar. Eu estive duas vezes com o António. Só. O Diogo saiu do programa e eles tiveram logo uma relação muito próxima e eu ao início não percebia porque eu não mantinha conversas com o António como o Diogo manteve», explicou.

Carolina Braga sublinhou que não esteve presente em todas as conversas entre os dois, admitindo também: «Há muita coisa que sei que não sei. Não em relação à relação entre eles, mas... (…) A minha opinião é muito pessoal, eu já lhe dei a ele, mas eu sou diferente e não o fazia. Pelos vistos eles estavam em projetos e eu não sabia. Eu sabia que ele tinha um projeto dele, e não dos dois. Em alguns momentos, fiquei magoada», detalha.

Apesar de reconhecer que o nome de António Leal e Silva esteve várias vezes em cima da mesa, Carolina foi categórica: «O António não foi a causa da separação. Eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias, mas obviamente o António foi tema. De repente, estavam muito próximos e eu, como namorada, queria perceber».

«O António sempre apoiou muito o Diogo e os pais do Diogo quiseram conhecê-lo pessoalmente e criaram uma relação de amizade e carinho. Desde esse momento O Diogo confia muito nele. O António não tem culpa do fim da nossa relação. Não acredito que tenha chegado a tanto, mas não sei o que é que os dois conversam».

 

