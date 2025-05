Exclusivo APP TVI Reality: Carolina Braga levanta a voz a Diogo Bordin e o clima ferve

Diogo Bordin confrontou Carolina Braga sobre a proximidade com Lisa, questionando a sua imparcialidade.

A conversa subiu de tom e Carolina acabou por abandonar o quarto, visivelmente irritada.

No Big Brother, Diogo Bordin confrontou Carolina Braga para perceber qual é, afinal, o seu posicionamento em relação à Lisa, já que sabe que a namorada a protege desde o início e mantém com ela uma relação próxima.

Carolina, surpreendida com a abordagem, questionou se seria suposto ignorar ou maltratar a colega só por esta ter nomeado o Diogo. O modelo tentou explicar o seu ponto de vista, mas Carolina foi-se exaltando, sentindo-se acusada de falta de imparcialidade. A troca de palavras aqueceu e, frustrada, Carolina acabou por sair do quarto, visivelmente incomodada com a situação.

