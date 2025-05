Mãe de Carolina Braga chocada com presença do ‘ex-namorado’ da filha na gala

Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

A mãe de Carolina Braga também foi apanhada de surpresa com a presença do ex-namorado da filha na gala. O Big Brother decidiu pregar uma partida a Carolina Braga e Diogo Bordin e colocou o ex-namorado da jovem dentro da casa. Diogo teve um encontro com Diogo Bordin e confrontou o modelo brasileiro com a reação dos dois.

Na verdade, tudo não passou de uma brincadeira, dado que o papel de ex-namorado foi interpretado por um ator. Contudo, no momento, tanto Diogo com o Carolina acreditaram ser verdade.

Diogo Bordin mostrou-se muito nervoso e Carolina Braga em choque. Ana, a mãe de Carolina Braga, também se mostrou surpreendida. «Conheço o Diogo, mas não esse Diogo. Você foi capaz e fazer isso?», declarou. «Deixou-me muito tensa», explicou.

Veja aqui o momento em que Diogo Bordin se encontra com o suposto ex-namorado da amiga especial, assim como o momento em que Carolina Braga toma conhecimento do que aconteceu: